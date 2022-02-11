Молодежь удивляет и впечатляет  

Молодые любят экспериментировать, познавать окружающий мир. Может быть, это от самонадеянного убеждения в том, что все еще можно исправить, поменять. Вот это дерзновение и рождает у молодого поколения креативные идеи и замыслы. Молодёжь еще не зашорена условностями, регламентациями, излишними правилами и ограничениями, как взрослые. У них сплошь полет фантазии и устремление «не прогибаться под изменчивый мир». О том, как им это удавалось на протяжении прошлого Года молодежи, рассказывали авторские коллективы республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Молодая семья Анны и Виктора Боцул из Дубоссар обнаружила в себе предпринимательскую жилку. Супруга перед Новым годом занялась изготовлением эксклюзивных новогодних шаров, а супруг изготавливает изумительные деревянные санки. О том, как у них получается совместить собственные увлечения с бизнесом можно прочитать в статье газеты «Приднестровье» под названием «Новогодний подарок своими руками».

«Обучающие комиксы от Екатерины Кучер». В этом емком заголовке содержится суть очерка о студентке аграрно-технологического факультета ПГУ Екатерине Кучер. У нее масса увлечений, планов и проектов. Сейчас создает авторские комиксы, которые используются в качестве пособий, облегчающие коллегам-студентам восприятие учебного материала. В числе ее хобби и написание мини-сказок для детей.

Об участии молодых делегатов из Приднестровья в прошедшем в Белоруссии международном молодежном форуме российских соотечественников рассказывает статья под названием «На форум в Беларусь».

Газета «Приднестровье» подвела итоги фотоконкурса «Молодые лица Приднестровья», который был приурочен к Году молодежи. В нем приняли участие приднестровцы в возрасте от 14 до 35 лет. Всего была прислана 21 работа. Лучшие снимки в течение года публиковались на страницах субботних выпусков газеты. О победителях творческого состязания – в материале под заголовком «Лучшие из лучших».

Об успехах и достижениях на площадках самого различного уровня параспортсмена Александра Трегубова, 10 лет занимающегося плаванием, информирует читателей газета «Гомин» в статье под названием «Приднестровский чемпион»

«Помогли с социализацией». Статья под этим заголовком рассказывает о помощи центра социального страхования и социальной защиты Слободзейского района инвалиду первой группы Андрею Парщенко. Он успешно завершил дистанционное обучение по специальности «пользователь компьютера». Андрей также активно участвует в спортивных состязаниях.

При входе в Приднестровский колледж технологий и управления обустроили пандус, сообщается в статье газеты «Гомин» под названием «Для удобства людей с ограниченными возможностями». Он облегчит передвижение студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в этом заведении.

В шесть лет Инна Штырбу потеряла зрение. Но не утратила веру в себя. Настойчивость в достижении цели, а также поддержка окружающих позволили ей закончить Бендерский педагогический колледж. Сейчас Инна учится на 5-м курсе факультета журналистики ПГУ. О нелегком жизненном пути нашего будущего коллеги рассказывает газетный материал «Гомина» «Мир уверенных ощущений».

«Слово к слову, сложится язык». В этой газетной статье «Гомина» содержится информация о прошедшем в ПГУ мероприятии, посвященном Дню украинской письменности. В его ходе подвели итоги украиноведческого конкурса «Юный исследователь». В нем приняло участие свыше 100 молодых граждан республики.

Ярким завершением ежегодной декады молодежи и студенчества стал фестиваль электронной музыки, прошедший в Бендерской крепости. О симбиозе молодости, задора и музыки читайте в публикации «Гомина» под заголовком «Фестиваль электронной музыки».

В статье под названием «Молодые и сообразительные» газета «Адевэрул Нистрян» рассказывает о ярких представителях молодого поколения, которые уже сейчас строят будущее республики. Это победители конкурса «100 идей для Приднестровья». К примеру, Павел Рожков представил на суд жюри конкурса проект устройства для дистанционного наблюдения за больными, а Надежда Яманди рассказала об одном из перспективных направлений развития сельского хозяйства – динопонике, концепции вертикальных экотехнологичных агроферм.

Автор очерка под заголовком «Воспитатель – первый учитель» посвятил его Светлане Супрацел, воспитателю детского сада «Колобок» из с. Красный-Виноградарь Дубоссарского района. Она стала обладателем премии главы государства в номинации «Лучший молодой воспитатель».

Этой публикацией завершаются обзоры газетных материалов, размещенных на страницах республиканских печатных изданий («Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян») в рамках прошедшего Года молодежи. Но это отнюдь не означает, что эта тема перестанет присутствовать в информационном пространстве – она по-прежнему будет актуальной на страницах республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».