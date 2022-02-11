Анонс газеты «Приднестровье» на 12 февраля

В преддверии годовщины вывода советских войск из Афганистана главная газета республики расскажет в субботнем номере о доблестном воине-афганце Сергее Дидковском, о том, как боролись с коррупцией в разных странах мира на протяжении веков, проведет очередной диалог с читателями в рубрике «Форум».

«Этот февральский день возвращает его в 1989 год, когда закончился вывод советских войск из Афганистана. Радость и горе, прочувствованные в этой далекой и не до конца понятной еще многим войне, хранит в своей памяти ветеран. – Меня часто спрашивают: страшно ли было воевать с «моджахедами» и снятся ли кошмары о том времени? — рассказывает Сергей Владимирович. Ответ на этот вопрос читатели узнают из очерка «Доблесть сапёра Дидковского».

О борьбе с коррупцией говорят очень много и давно. Трудно сказать, когда зародилось это социальное зло. Есть мнение, что ещё в бытность родоплеменного строя. Историки раскопали лишь имя первого борца с коррупцией. О том, как боролись и борются с «растлением» (именно так и переводится с итальянского «коррупция») государства по всему миру, читайте в статье «Растление государства» во времени и пространстве».

Как рыбничанка Ольга Котова вышла в финал телевизионного шоу «Кондитер», что идет на канале «Пятница» в материале «Победа – оказаться в финале!». Читатели смогут глазами Ольги заглянуть в закулисье «Кондитера», а также узнать путь, который привел нашу землячку в это шоу.

Машина времени уже изобретена. Представьте, что на чердаке вы обнаружили подшивку газет образца шестидесятых годов – возможно, единственный сохранившийся экземпляр. О путешествии в прошлое одного приднестровского села читатель узнает из материала «Джазовые эксперименты с «Мичуринцем».

Говорят, журналистика и, как результат, журналистский продукт, должны постоянно меняться. Должны быть сегодня совершенно другими, чем еще вчера. Авторские рассуждения о том, какими же потребитель хочет видеть современные СМИ и как не упасть до уровня Тик-тока, читайте в материале Татьяны Астаховой-Синхани «Не безликая журналистика, а…».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». В субботнем номере вы узнаете, что делать, если в сертификате о вакцинации – ошибка, куда выбрасывать старую бытовую технику, как будет решена транспортная проблема в столице и не только.

Сегодня популярность телевизионных кулинарных шоу, блогов в Интернете просто зашкаливает. Шеф-поварами стала добрая половина всего человечества. В кулинары подались и дети, которые порой такое готовят, диву даешься. Они с легкостью бланшируют, пассируют, выпекают пышные бисквиты и лимонные тарты. А как кашеварили дети 30 лет назад, читайте в заметке Инны Якименко: «Страсти по кухне».

У многих читателей нашей газеты наверняка есть хобби. Немало, наверное, и коллекционеров. Корреспондент «Приднестровья» посетил недавно открывшуюся в Тирасполе «Антикварную лавку». О том, что он там увидел, рассказал в публикации «В магазин, как в музей!»

Традиционно в номере: гороскоп, истории одного дня.

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