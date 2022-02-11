У суботньому номері газети «Гомін» 12 лютого ви зможете прочитати:

Особливим людям – особлива увага

У Бендерах місцеві депутати на комісії з соціальної політики та екології обговорили низку важливих питань життя міста, одне з них – програма «Рівні можливості».

У матеріалі нашого кореспондента, опублікованому на стор. 5, ви дізнаєтесь, як вирішується в Бендерах Державна цільова програма «Рівні можливості».

Туризм у ПРИДНІСТРОВ’Ї під час пандемії

Питання підтримки та розвитку туризму в Придністров’ї обговорили на черговому пленарному засіданні Верховної Ради. На розгляд депутатів винесли поправки до Державної цільової програми, розрахованої на 2019 – 2026 роки. Частина масових заходів, за пропозицією Уряду, була виключена з плану на цей рік. У зв’язку з обмежувальними вимогами в умовах коронавірусу під скорочення потрапили два форуми – туристичний та інвестиційний.

Докладніше – на стор. 6.

Хлопець із нашого міста

Уродженцю міста Рибниці, Герою Росії Олегу Крюкову 12 лютого виповнюється 55 років. Він є віце-президентом Російської Асоціації співробітників силових структур «Воїн», військовим експертом «Ветеранських вістей». У 2018 році Олега Васильовича удостоїли звання «Почесний громадянин міста Рибниці», а школа № 9, де він навчався, названа його ім’ям.

Про життєвий шлях рибничанина читайте на стор. 7.

Вони здійснюють відкриття і упроваджують їх у життя

Яку роль відіграє наука в сучасному житті? Це все одно, що запитати: яку роль відіграє в житті людини повітря. Дихати ним потрібно, без нього – ніяк! Так і наука. Щодня ми бачимо довкола себе речі, до яких звикли. І навіть не замислюємося, скільки праці та зусиль було вкладено, щоб їх вигадати. Телефон, автомобіль, папір, ручка, інтернет… Усе це з’явилося завдяки людині, якій спала на думку певна ідея й яка успішно її реалізувала. І ця людина – вчений.

Матеріал, присвячений до Дня науки, опубліковано на стор. 9.

А ще в суботньому випуску можна познайомитися з програмою телепередач та прогнозом погоди на наступний тиждень, довідатися про свою долю з гороскопу, а також прочитати цікаві статті про життя людей нашої республіки, про ювілеї, познайомитися із стравами української кухні та подумати над нескладним кросвордом, а то і просто побачити знайомі обличчя на фотографіях.