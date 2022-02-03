Фотохроника отражения агрессии

Подготовленная ГУ «Приднестровская газета» фотовыставка «Парень взял автомат потому, что так Родине надо» демонстрируется в республиканском союзе защитников Приднестровья.

Она стала результатом проведенной ранее одноименной акции, весьма актуальной в год 30-летия отражения широкомасштабной вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья.

Ранее эта экспозиция, хранящая запечатленные с помощью объектива поистине исторические события, выставлялась в городах и районах республики.

Сейчас в здании республиканского союза защитников Приднестровья представлено около 70 фоторабот. Яркие, динамичные снимки сопровождены небольшими зарисовками о защитниках родного края, которые были опубликованы на страницах трех республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», и издающихся на русском, молдавском и украинском языках.