Будущее в руках молодых

От того, какой мы сделаем нашу сегодняшнюю жизнь, во многом зависит будущее страны, судьба каждого из нас. Для того, чтобы она была лучше, необходимо объединить усилия разных поколений: опыт и мудрость представителей старшего поколения с энергией и желанием перемен, которые в силу возраста свойственны молодым. И все это мы можем наблюдать у нас в республике, которая движется в соответствии с намеченным в Стратегии развития Приднестровья пути. Это находит информационное отражение на страницах республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета». И в большей мере это относится к прошлому году, который был объявлен в ПМР Годом молодежи.

В 2021-2022 учебном году ряды Бендерского городского клуба «Молодой учитель» пополнили 20 молодых педагогов. Сегодня они преподают в школах, учреждениях дошкольного и дополнительного образования города. Как они сеют «разумное, вечное, доброе» рассказывает размещенная на страницах газеты «Приднестровье» заметка под названием «Их призвание – детей учить».

«Я связываю будущее с Приднестровьем». В этом заголовке емко воплотилось жизненное кредо молодой тираспольчанки Алины Платоновой. Она работает инженером по подготовке кадров ГУП «ЕРЭС». В планах Алины – принять участие в программе льготного кредитования по приобретению жилья для специалистов организаций энергоснабжения. Госпрограмма была запущена в прошлом году.

Материал газеты «Приднестровье» под названием «Акварель. Вызов себе» рассказывает читателям о первой персональной выставке молодой художницы из Бендер Маргариты Корсак. Названа она – «Ускользающий мир». Примечательно, что все представленные в экспозиции картины написаны акварелью, что, как утверждают ее коллеги, весьма сложно в профессиональном плане.

Государство поддерживает перспективную молодежь в раскрытии ее потенциала, в том числе в бизнесе. О таких примерах информирует газета «Гомин».

В частности, в публикации под названием «Новое дело бендерских предпринимателей» рассказывается, как молодой предприниматель из Бендер Екатерина Киричук открыла первую в городе студию 3D печати. На это она получила грант от Торгово-промышленной палаты.

Тем временем в столице открылась новая кофейня и пекарня-кондитерская «KEKS bakery». В итоге было создано пять рабочих мест. Об этом сообщается в публикации под заголовком «KEKS bakery» – мечта, цель, реализация». Появление нового предприятия в сфере малого бизнеса стало возможным благодаря участию основательницы кофейни Яны Семезенко в проекте ТПП «Бизнес-наставничество – старт для молодежи!».

В этом же проекте приняла участие и Юлия Тиунова из Рыбницы. Она открыла в северной столице детскую игровую комнату. О том, как это было читайте в статье газеты «Гомин» под названием «Рыбницкая бизнес-«Юла» – интересная и полезная».

Тема трудоустройства продолжена статьей газеты «Гомин» под заголовком «Новые рабочие места для приднестровцев». Она рассказывает о появлении в республике первого ювелирного производства. Его возглавил Роман Бабченко. Специальное обучение он проходил в Костроме, теперь развивает малый бизнес в Приднестровье.

Газета «Адевэрул Нистрян» рассказала на своих страницах о презентации почтовых марок, посвященных Году молодежи. На марке и конверте представлен его официальный логотип. Подробности читайте в материале под названием «Марка Приднестровья представляет».

В рамках Года молодежи студенты педагогического колледжа г. Бендеры организовали проведение большого числа различного рода мероприятий, о которых рассказывала газета «Адевэрул Нистрян». Одним из самых интересных и запоминающихся стало мероприятие, целью которого стало предупреждение о вреде курения, в особенности для молодого поколения. Об этом можно прочитать в статье «Уже традиционные».

Молдавская секция союза писателей Приднестровья объявила о начале республиканского литературного конкурса «Золотая осень». Его условия изложены в материале под заголовком «Нас покидает золотая осень». Участники конкурса словесности – ученики молдавских школ. Еще один материал под названием «До свидания, золотая осень!» посвящен подведению его итогов, определению победителей. Самые интересные стихотворения напечатаны в газете «Адевэрул Нистрян».