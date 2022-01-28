Будущее в руках молодых

Год молодёжи, Новости ГУ

От того, какой мы сделаем нашу сегодняшнюю жизнь, во многом зависит будущее страны, судьба каждого из нас. Для того, чтобы она была лучше, необходимо объединить усилия разных поколений: опыт и мудрость представителей старшего поколения с энергией и желанием перемен, которые в силу возраста свойственны молодым. И все это мы можем наблюдать у нас в республике, которая движется в соответствии с намеченным в Стратегии развития Приднестровья пути. Это находит информационное отражение на страницах республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета». И в большей мере это относится к прошлому году, который был объявлен в ПМР Годом молодежи.

В 2021-2022 учебном году ряды Бендерского городского клуба «Молодой учитель» пополнили 20 молодых педагогов. Сегодня они преподают в школах, учреждениях дошкольного и дополнительного образования города. Как они сеют «разумное, вечное, доброе» рассказывает размещенная на страницах газеты «Приднестровье» заметка под названием «Их призвание – детей учить».

«Я связываю будущее с Приднестровьем». В этом заголовке емко воплотилось жизненное кредо молодой тираспольчанки Алины Платоновой. Она работает инженером по подготовке кадров ГУП «ЕРЭС». В планах Алины – принять участие в программе льготного кредитования по приобретению жилья для специалистов организаций энергоснабжения. Госпрограмма была запущена в прошлом году.

Материал газеты «Приднестровье» под названием «Акварель. Вызов себе» рассказывает читателям о первой персональной выставке молодой художницы из Бендер Маргариты Корсак. Названа она – «Ускользающий мир». Примечательно, что все представленные в экспозиции картины написаны акварелью, что, как утверждают ее коллеги, весьма сложно в профессиональном плане.

Государство поддерживает перспективную молодежь в раскрытии ее потенциала, в том числе в бизнесе. О таких примерах информирует газета «Гомин».

В частности, в публикации под названием «Новое дело бендерских предпринимателей» рассказывается, как молодой предприниматель из Бендер Екатерина Киричук открыла первую в городе студию 3D печати. На это она получила грант от Торгово-промышленной палаты.

Тем временем в столице открылась новая кофейня и пекарня-кондитерская «KEKS bakery». В итоге было создано пять рабочих мест. Об этом сообщается в публикации под заголовком «KEKS bakery» – мечта, цель, реализация». Появление нового предприятия в сфере малого бизнеса стало возможным благодаря участию основательницы кофейни Яны Семезенко в проекте ТПП «Бизнес-наставничество – старт для молодежи!».

В этом же проекте приняла участие и Юлия Тиунова из Рыбницы. Она открыла в северной столице детскую игровую комнату. О том, как это было читайте в статье газеты «Гомин» под названием «Рыбницкая бизнес-«Юла» – интересная и полезная».

Тема трудоустройства продолжена статьей газеты «Гомин» под заголовком «Новые рабочие места для приднестровцев». Она рассказывает о появлении в республике первого ювелирного производства. Его возглавил Роман Бабченко. Специальное обучение он проходил в Костроме, теперь развивает малый бизнес в Приднестровье.

Газета «Адевэрул Нистрян» рассказала на своих страницах о презентации почтовых марок, посвященных Году молодежи. На марке и конверте представлен его официальный логотип. Подробности читайте в материале под названием «Марка Приднестровья представляет».

В рамках Года молодежи студенты педагогического колледжа г. Бендеры организовали проведение большого числа различного рода мероприятий, о которых рассказывала газета «Адевэрул Нистрян». Одним из самых интересных и запоминающихся стало мероприятие, целью которого стало предупреждение о вреде курения, в особенности для молодого поколения. Об этом можно прочитать в статье «Уже традиционные».

Молдавская секция союза писателей Приднестровья объявила о начале республиканского литературного конкурса «Золотая осень». Его условия изложены в материале под заголовком «Нас покидает золотая осень».  Участники конкурса словесности – ученики молдавских школ. Еще один материал под названием «До свидания, золотая осень!» посвящен подведению его итогов, определению победителей. Самые интересные стихотворения напечатаны в газете «Адевэрул Нистрян».