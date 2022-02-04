Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 фебруарие, ал зиарулуй ностру:

Италиянул Роберто Гуардигли есте ун маре инвеститор ын агрикултура Нистренией. Фирма са «Лендер Агроприм» СРЛ арендязэ апроксиматив 55% дин теренуриле агриколе дин районул Дубэсарь (песте 9 000 ха), пе каре култивэ грыу, флоаря-соарелуй, ин, орз, порумб ши легуме. Компания май диспуне де ун елеватор пентру череале, ын каре боабеле сынт курэците ши ускате конформ стандарделор еуропене, каре ый гарантязэ сигураца инвестициилор ефектуате ын агрикултурэ. Кум ачеста а ажунс италиянул ын Нистрения ши кум ый есте унуй стрэин сэ факэ бизнес ла ной ын царэ афлаць дин артиколул «Ын Нистрения, ка акасэ сау Аколо е Патрия, унде е бине».

Пробабил, ын република ноастрэ ну екзистэ о локалитате, ын каре н-ар фи фост аплаудатэ мэестрия колективулуй де чирк «Ентузиаштий» дин сатул Делакэу, районул Григориопол.

Мембрий ачестей екипе де креацие, пе паркурсул май мултор ань, каптивязэ инимиле адмираторилор де чирк ши се букурэ де о популаритате бинемеритатэ ын кадрул тутурор активитэцилор муничипале, фиинд о сурпризэ плэкутэ пентру григориополень ши о адевэратэ сенсацие пентру копий. Деталий гэсиць ын артиколул «Ши ерь, ши астэзь, ши мыне – брависимо!»

Инима поетулуй нистрян Константин Жосан «а ынчепут сэ ворбяскэ» пе патул спиталулуй, кынд ымплинисе 40 де ань ши тречя ун курс де тратамент. Тоате с-ау ынторс ку пичоареле ын сус. Омул а ынчепут сэ студиезе ши сэ реапречиезе валориле вьеций, сэ привяскэ лумя принтр-о присмэ ноуэ, кынд а рэмас фацэ ын фацэ ку сине. Анул ачеста а ажунс сэ сэрбэторяскэ 65 де ань де ла наштере ши 25 де ань де активитате креативэ. «Музика суфлетулуй» — аша се нумеште артиколул дин каре вець афла май мулте лукрурь интересанте деспре Константин Жосан.