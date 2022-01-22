Работа, которую мы любим

О планах работы редакции газеты «Приднестровье» на текущий год говорили в ходе производственного совещания, прошедшего в ГУ «Приднестровская газета».

Началось же оно с торжественного момента – вручения новым членам союза журналистов Приднестровья значка этого творческого объединения. Накануне в члены союза были приняты 12 сотрудников Приднестровской телерадиокомпании.

Свое выступление главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев начал со слов благодарности коллегам за нелегкий труд в ушедшем в историю году. «Повседневная редакционная работа по выпуску газеты, безусловно, была осложнена пандемией коронавируса. Не побоюсь высокопарных слов, и скажу, что журналисты нередко работали с риском для собственного здоровья, посещая порой «красные зоны». И все для того, чтобы выполнять главное предназначение, предписанное нашей профессии, – информировать своих читателей. Несмотря на сложные условия, в которых приходилось работать редакционному коллективу, не было сорвано ни одного выпуска газеты. Тем самым сотрудники «Приднестровья» продемонстрировали преданность профессии, любовь к родному изданию», – отметил руководитель коллектива.

Коллективом газеты подготовлен план работы на 2022-й год, сейчас идет его корректировка с учетом прозвучавших в ходе расширенной редакционной летучки замечаний и предложений, направленных на улучшение содержания и внешнего вида главной газеты страны. В этом году журналисты «Приднестровья» особое внимание намерены уделить двум важнейшим направлениям: освещение вопросов функционирования медицинской отрасли республики (этот год объявлен Годом здравоохранения) и темы широкомасштабной агрессии националистов Молдовы против народа Приднестровья. По аналогии с юбилейной брошюрой, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, коллектив редакции газеты «Приднестровье» готов выпустить такую же брошюру, но уже о последователях славных воинских традиций нашего края – защитниках Приднестровья. В сотрудничестве с ГУП «Почта Приднестровья» планируется также выпуск специального баннера, посвященного отстоявшим приднестровскую государственность.

Если же вернуться к теме медицины, то стоит отметить, что редакция намерена и впредь продолжать экспонировать фотовыставку «Люди доброй воли». Ее начало было положено в прошлом году. В текущем ее планируется повезти в города республики и даже в самые отдаленные ее уголки – пациенты должны проникнуться уважением к медикам, ежедневно совершающим человеческий подвиг.

Для продвижения газеты, привлечения новых читателей и подписчиков в арсенале «приднестровцев» «круглые столы», читательские конференции, открытие корреспондентских пунктов на крупнейших промышленных предприятиях. Примечательно, что годовой опыт работы такого корпункта на Молдавской ГРЭС подтвердил его актуальность и эффективность.

Чтобы делать газету содержательной, интересной, объективной, актуальной журналистам необходимо обладать всей полнотой информации. Поэтому для них особенно важным является конституционное право на получение и распространения информации, обеспечение беспрепятственного доступа к ней в ходе выполнения профессиональных обязанностей.

В планах редакции также продолжение участия в проекте ТПП ПМР «Покупай приднестровское!», Днях подписчика, организация новой акции «День газеты» с привлечением самой широкой аудитории и творческих коллективов республики на больших открытых площадках вроде Бендерской крепости и Екатерининского парка. Не исключено и проведение футбольного турнира на призы газеты «Приднестровье». Все это в планах и наметках. А их реализация послужит популяризации главного печатного издания ПМР.

И в этом году редакция намерена учредить собственный фотоконкурс, как это было в прошлом, когда проходил конкурс «Молодые лица Приднестровья», приуроченный к Году молодежи. Нынешний будет называться «Мы – приднестровцы». Будут сертификаты участников, будут призы победителям, будут публикации в газете. Ведь нередко щемящие глаза матери, потерявшего погибшего в бою сына, «скажут» больше тысячи слов.

Время неумолимо, время быстротечно, на смену одним поколениям приходят другие. Учитывая этот непреложный факт, союз журналистов Приднестровья и коллектив редакции газеты «Приднестровье» думает о журналистской смене. С этой целью на базе союза и печатного издания организована работа школы молодого журналиста, слушателями которой являются 27 юношей и девушек, проявляющих интерес к этой нелегкой профессии. Прижилась и другая инициатива республиканского творческого союза по созданию музея приднестровской журналистики. Ведь без прошлого нет будущего.

По-прежнему останутся на страницах газеты полюбившиеся читателям рубрики и целые тематические полосы «Это наша с тобой биография», «В кругу семьи», «Дамский клуб», «Этажи», «Милая малая родина», «Трибуна общения». Есть намерение издавать специальную газетную полосу, посвященную людям старшего поколения, которые, и это факт, являются основными подписчиками и читателями «Приднестровья». Темы для новых публикаций журналисты газеты почерпнут также из недавнего послания главы нашего государства.

«Газета – живой организм, она развивается, а значит, будет меняться. И меняться только к лучшему как по содержанию, так и по дизайну. Газета должна быть, прежде всего, интересной. И мы постараемся сделать ее таковой», – подвел итоги первого в этом году расширенного производственного совещания главный редактор «Приднестровья» Александр Карасев.