В поисках «золотой середины»

Как сделать газету интересной? Ответ на этот вопрос в ходе рабочего совещания пытались найти сотрудники газеты «Приднестровье». К диалогу подключились зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец и директор ГУ «Приднестровская газета Юрий Трифонов.

Главным вопросом повестки дня производственного совещания редакции республиканской газеты «Приднестровье» стал план работы издания на 2022 год. Из него естественным образом вытек вопрос как именно его реализовать, чтобы газета была интересна читателю – ведь кроме «что сделать», важнее «как это сделать».

Круг задач, поставленных госСМИ в недавнем послании главы государства, очертил зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец. В числе тем, на которые в текущем году журналисты должны обратить самое пристальное внимание, и об этом конкретно сказано в послании президента, дуальное образование, защита традиционных семейных ценностей, государственные программы поддержки предпринимательства, вопросы занятости населения, пропаганда занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни. В дополнение к основным важна также тема информационной безопасности, так называемой «цифровой гигиены».

«Журналисты призваны осознать, как граждане воспринимают происходящие в республике процессы. Без проблем не бывает развития, но преодолевая трудности, приднестровцы немалого достигли. И задача государственных средств массовой информации показывать успехи и достижения сквозь призму человека, говорить о том, как они отразились на каждом конкретном гражданине Приднестровья. Сотрудники СМИ должны четко понимать государственные задачи и следовать редакционной политике, определяемой главным редактором», – отметил Максим Кравец.

Заместитель министра задал также тон откровенному разговору о том, как именно журналисты должны выполнять поставленные государством задачи в изменившихся условиях, когда информационное поле все больше смещается в электронную среду, в сеть Интернет. «Газеты должны быть более современными, отвечать требованиям быстро изменяющегося времени, противостоять нынешним угрозам и вызовам, учитывать современные тенденции развития средств массовой информации», – считает Максим Кравец.

Сотрудники редакции убеждены в том, что печатным изданиям необходимо использовать свои преимущества, только им присущую специфику, уникальность в сравнении с другими СМИ. Скажем, во времена «клипового мышления», быстрых, коротких и емких сообщений в стиле «что, где, когда», газеты имеют возможность в тех же аналитических статьях ответить и на другие, не менее важные вопросы: «как», «почему», «к чему это приведет» и т.д. Журналистам еще очень важно, чтобы их публикации не оставались «гласом вопиющего в пустыне», чтобы они дошли до читательской и зрительской аудитории, иначе теряется вся суть профессиональной деятельности. Такое положение сродни театральной постановке без зрителей в зрительном зале.

Высказываемые в ходе обсуждения этого актуального для газетчиков вопроса мнения были самыми различными. Но большинство участников дискуссии сходились в одном: необходимо нащупать и следовать «золотой середине», симбиозу традиционных форм подачи информации и инновационных наработок современного периода. Таким образом, вполне возможно сохранить приверженцев классического получения информации путем печатного слова и тех, кто хочет обладать ею используя электронные гаджеты.

«Хотим мы этого или нет, но, чтобы не остаться на задворках эволюции, газеты должны и будут меняться. Это объективный процесс. Главное, чтобы газеты по-прежнему оставались актуальными. Рано или поздно, но наступает момент, когда обществом востребованы перемены, иначе не было бы никакого развития в принципе. Год назад многие выражали скепсис по поводу того, что республиканские газеты должны быть также в социальных сетях, мессенджерах, телеграмм-каналах. Год работы показал, что это необходимо, это привлекает дополнительную аудиторию, не умаляя при этом роли и значения печатных изданий», – высказал свою точку зрения директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов.

Поддержал его и вице-министр минцифры Максим Кравец, убежденный в том, что «за аналитикой будущее. Чтобы не было стагнации, застоя, мы, как говорится, «должны держать нос по ветру». Представитель отраслевого ведомства высказал удовлетворение неравнодушной позицией газетчиков, их стремлением сделать все возможное, чтобы газета «Приднестровье» была интересна читателям.

«У вас, что называется, «горят глаза», чувствуется, что редакция газеты – это не просто место, где вы работаете, это ваша жизнь. Чрезвычайно важно, чтобы ваши публикации были доступны как можно большей читательской аудитории. Поэтому и пути их доведения до них тоже должны быть максимально разнообразными», – отметил Максим Кравец.