Анонс газеты «приднестровье» на 22 января

В свежем субботнем номере главного издания республики публикации о наших современниках, их жизни и увлечениях, тревогах и радостях.

Номер открывает история о том, как награда нашла Героя спустя десятилетия. Андрей Белоус в материале «Медаль вернулась к герою» расскажет об удивительной находке в селе Виноградном.

«Падая, вставать…»,- так называется очерк о Зинаиде Иов. Она — мать четверых сыновей, тренер-преподаватель ДЮСШ-2 по общей физической подготовке, фитнесу, оздоровительной гимнастике, коррекции веса и правильному питанию, персональный тренер национальной паралимпийской сборной по пауэрлифтингу, тренер «Республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного Центра для инвалидов».

Здоровая соревновательность никому не повредит, а хороший мотиватор – тем более. О том, как в пятьдесят лет начать новую жизнь и стать чемпионом – в материале «Восемьдесят процентов удовольствия».

С конца прошлого года при союзе журналистов Приднестровья работает школа юного журналиста. В ней 26 человек. Это старшеклассники, учащиеся средних школ, студенты техникума, молодые рабочие из Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Слободзеи. Всех их объединяет любовь к журналистике, желание своим творчеством делиться с другими. Юные журналисты представили на суд читателя газеты «Приднестровье» первые работы.

На Васильев день, когда дул немилосердный ветер, а в старину проводили «страшные вечера», в которые девушки особенно рьяно гадали о замужестве, журналист Андрей Павленко и фотограф Виктор Громов отправились в село Шипка Григориопольского района. Что из этого получилось, читайте в очерке «Форточка, куда смотришь, чтобы понять свои корни» в рубрике « Милая малая родина».

Вернет ли Клуб веселых и находчивых былую популярность и что смешно современной молодежи? Об этом вместе с корреспондентом в субботней «толстушке» рассуждает сценарист, в прошлом редактор местной лиги и просто КВНщик со стажем, а ныне – сотрудник «Радио 1» Александр Майка.

Наверняка в самом начале пути, создатели всевозможных школьных и детсадовских чатов в социальных сетях преследовали благие намерения. Предполагалось, что родители смогут оперативно обмениваться необходимой информацией, задать интересующие вопросы касательно садика или школы, которые посещает их ребёнок. В теории – всё именно так. Но на практике подобные «общалки» превращаются в бомбу замедленного действия. Почему так происходит читайте в материале «Эти беспощадные родительские чаты».

Как научиться радоваться тому, что есть? Даже надоевшей зиме. Эссе на эту тему «До весны не так далеко» в авторской колонке Татьяны Астаховой-Синхани.

Традиционно в номере гороскоп, сканворд, истории дня.