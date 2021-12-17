Анонс газеты «Приднестровье» на 18 декабря

17 декабря в Приднестровье ­– главное политическое событие года – инаугурация, торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. На выборах главы государства 12 декабря он одержал убедительную победу, набрав более 79,4% голосов. Это – безоговорочный мандат народного доверия главе государства. Материал о церемонии будет опубликован в субботнем выпуске.

Также в свежем номере обсудим то, как 1991 года стал точкой невозврата для всех граждан Советского Союза. О 30-летии жизни после распада СССР вспоминаем вместе в материале Андрея Радловского.

Его социальные сети наполнены трогательными видео, где он дарит свое творчество чьим-то мамам и бабушкам, сестрам и подругам, отцам и только обручившимся молодоженам… Певец Сергей Владимир говорит, что готов выступать и перед одним человеком. О том, почему он считает одинаково важными для себя и большие концерты, и маленькие выступления, читайте в материале «Главное, чтобы случился сюрприз».

Душевное общение с природой и хорошее настроение укрепляют иммунитет. А если ещё добавить капельку юмора, самоиронии… О том, «Как мы с Верой бакланов бакланили» в рубрике «Окно в природу».

С детства всех нас учат говорить только правду. Обманывать нельзя и точка. Поначалу дети беспрекословно следуют данному постулату. А что из этого выходит во взрослой жизни, читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье» в зарисовке Инны Якименко «В чем сила, брат?»

Авторский взгляд на то, какой стоит быть настоящей современной журналистике, который озвучен в материале «Умная эта Астахова, конечно!» Согласиться с автором или нет вы сможете, найдя и прочитав ее размышления в постоянной субботней рубрике «Личное отношение».

О любви к природе и нелюбви к природе. О понимании и непонимании. О том, как меняется мир вокруг нас, — в небольшом эссе «Медвежья услуга».

«Этой фотографией я разжился несколько лет назад, заглянув в свою «художку» впервые после 40 лет разлуки». Михаил Лин рассказывает о анекдотическом событии, которое произошло в тираспольской художественной школе почти полвека назад.

Создать праздничное настроение поможет материал «Предновогоднее, или Елок много не бывает». Это рассказ о путешествии одной елочки из Бендер в Тирасполь. О том, как корреспонденты газеты «Приднестровья» впустили в свой кабинет волшебство, о том, что взрослые дяди и тети вдруг почувствовали себя детьми.

Традиционно в номере география Приднестровской кухни и гороскоп.