С надеждой на скорую встречу с газетой

Что может быть лучше на финише уходящего года посетить старых, испытанных, преданных друзей. Друзей республиканских газет, неравнодушных к их судьбе, выходу в свет, тиражам и творческой деятельности трудовых коллективов. Такие живут и работают в с. Кицканы Слободзейского района. Именно туда на исходе 21-го держали путь сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Встретиться и поговорить было с кем: главой местной администрации Виктором Медведевым, директором МОУ «Кицканская СОШ № 1» Натальей Кожухарь, ее коллегой из МОУ «Кицканская СОШ №2» Виктором Кулевым, директором сельского Дома культуры Ниной Чередниченко.

Новогодними подарками за многолетнее и плодотворное сотрудничество стали для них настольные и настенные календари на 2022 год с логотипами республиканских печатных изданий – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин».

В день посещения Кицкан сотрудники ГУ «Приднестровская газета» выполнили также почетное поручение руководства учреждения – вручили Благодарственное письмо начальнику сельского почтового отделения Валентине Сырбу и ее подчинённым. И повод был! Как было отмечено официальным языком, «за активное содействие в организации подписки». На практике это означает, что местные почтальоны, каждый на своем участке, проводят постоянную агитационно-рекламную работу по подписке на главные печатные издания страны. В большей мере она активизируется в канун храмового праздника села, в рамках которого проходит традиционная акция издателей и почтовиков «День подписчика». Такая совместная работа давних партнеров дает ощутимые результаты: выписать и получать республиканские газеты хотят все больше жителей этого сельского населенного пункта. Эффективность и отдача от такого сотрудничества налицо, точнее отражается в тиражах. Это значит, что труд журналистов и почтовиков «не уходит в песок, как вода», а отзывается в сердцах читателей словами благодарности за интересную статью, привлекательное фото, оперативно сообщенную новость. Особенно радуют публикации из родного села, о земляках-кицканцах.

В последнее время все большее внимание государственные газеты, официальные печатные органы Верховного Совета и Правительства уделяют развитию в республике туризма и поддержки этой отрасли со стороны государства. И в Кицканах есть, что показать, как внешнему туристу, так и внутреннему. Кроме уже зарекомендовавших себя в туристской среде Кицканского монастыря и Кицканского плацдарма к этим достопримечательностям может добавиться местный Дом культуры.

Как сообщила его директор Нина Чередниченко в сельском очаге культуры сохранилась единственная в республике монументальная роспись, авторство которой принадлежит известному молдавскому художнику советского времени Илье Богдеско. Окончательно эта объемная работа была завершена в конце 60-х годов прошлого столетия. На ней были изображены лица многих живших тогда односельчан. В последние годы Дом культуры переживает второе рождение, он постепенно ремонтируется. Уже вставили новые окна, сделали отопление, предстоит поменять крышу. Верится, что все это будет сделано, и в Кицканы потянется еще больше туристов. А о возрождении села, туризма в нашей республике еще не раз напишут журналисты республиканских газет. А чтобы почитать материалы на эти интересные темы, необходима самая малость – подписаться на газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин».