Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 дечембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Е ярнэ ши не купринде спиритул сэрбэторилор, суфлетул аштяптэ минунь, инима — кэлдурэ, минтя — луминэ, яр тимпул – презенца челор драӂь. Уна динтре сэрбэториле челе май апропияте есте зиуа Сфынтулуй Николае. Ын ачастэ зи, Николае фэкэтор, де минунь, есте май апроапе ка ничодатэ. Пентру Клаудия Платика, локуитоаря сатулуй Михайловка, районул Рыбница, ачастэ сэрбэтоаре есте стяуа че о ынсоцеште де ла наштере, мироасе а копилэрие, о букурэ дин тинереце ши о сусцине ын тоате ынчепутуриле. Омаӂията не-а ымпэртэшит аминтирь калде, де неуйтат, фабулоасе ши минунате че цин де Сфынтул Николае. Дин артиколул «Нэскутэ суб стяуа Сфынтулуй Николае» вець афла май мулте деталий интересанте.

Авем ын календар зечь де сэрбэторь професионале, уна динтре еле е чя а енерӂетичианулуй, маркатэ пе 22 дечембрие. Мэлэештянул Андрей Спеян о ва сэрбэтори пентру а 50-я оарэ, консидерынд-о май импортантэ декыт зиуа са де наштере. Деталий гэсиць ын артиколул «Ел апринде лумина ын каселе ноастре».

Ын унул дин нумереле зиарулуй ностру дин луна септембрие ам повестит деспре ун тынэр уймитор. Тирасполянул Алексей Юрковский, нэскут дин татэ рус ши мама полонезэ, промова култура ши традицииле нямулуй молдовенеск. Ый плэчя ши музика де кеф, ши дойнеле тристе. Яр чел май драг ка орьче суфлетулуй й-а фост цесутул просоапелор, ковоарелор, катринцелор. А штиут сэ лупте ку мулте недрептэць. С-а лэсат ынвинс доар де коронавирус. Деспре ачест ом луминос, трекут ын немурире, путець чити ын артиколул «А штиут сэ лупте, дар… с-а лэсат ынвинс»