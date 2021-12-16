Последний вагон подписки

На исходе год, вместе с ним завершается и подписная кампания на республиканские издания, входящие в ГУ «Приднестровская газета», – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Те, кто успел подписаться на главные печатные информационные рупоры республики будут получать их с 1 января 2022 года. Но и тем, кто по каким-либо причинам этого не сделал, отчаиваться не стоит. Дело в том, что подписка на республиканские газеты имеет перманентный, непрерывный характер. Иными словами, подписаться на любимые издания можно в любой день с получением их со следующего месяца. Это весьма удобно и подписчикам, и газетчикам.

Тем временем, сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» продолжают объезд республики с рекламно-агитационными целями. Вчера они вернулись из Григориополя и Дубоссар. В этих районных центрах они провели встречи с с заместителем начальника МУ «Григориопольское управление народного образования» Ольгой Брагой, начальником МУ «Служба социальной помощи г. Григориополь и Григориопольского района» Ниной Заяц, зам. начальника МУ «Григориопольское управление культуры» Натальей Думитрашко, начальником МУ «Дубоссарское управление народного образования» Викторией Дзенган, а также представителями МУ «Служба социальной помощи г. Дубоссары и Дубоссарского района» и МУ «Дубоссарское управление культуры».

Встретились уже как давние друзья, поскольку долго и плодотворно сотрудничают на ниве проведения подписных кампаний на главные печатные издания республики. Вот и в этот раз представители ГУ «Приднестровская газета» приехали к своим партнерам не с пустыми руками: подарили настенные и настольные календари на будущий год с символикой учреждения и республиканских газет, рекламные буклеты, свежие номера газет. Всю эту печатную продукцию планируется также распространить среди подопечных местных служб социальной помощи на дому. Было отмечено, что именно люди старшего поколения по-прежнему не могут представить свою жизнь без печатного слова, информации обо всем, что делается в Приднестровье и их районах. Они по-прежнему остаются приверженцами, почитателями и читателями ведущих печатных средств массовой информации ПМР.

Позитивной признана также работа Дубоссарского управления народного образования, специалисты которого оповещают, призывают подведомственные учебные заведения подписаться на республиканские газеты, пишущие на трех официальных языках нашего многонационального государства. При этом само управление изыскивает средства для проведения подписки с тем, чтобы каждая школа района получала все три республиканских издания – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». При этом необходимо учитывать тот факт, что нередко издающиеся ГУ «Приднестровская газета» издания используются учителями и воспитателями в качестве учебного пособия.

До нового года и до окончания подписной кампании на 2022 г. еще есть время, поспешите «оформить встречу» с любимыми изданиями и в будущем году.