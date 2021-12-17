У суботньому номері газети «Гомін» 18 грудня ви зможете прочитати:

Річкам теж потрібні оздоровчі процедури

Роботи з очистки (санації) русла та берегів Дністра, замовником яких є Міністерство сільського господарства та природних ресурсів ПМР, розпочалися з 7 грудня. Вони проводяться, насамперед, для омолодження річки та для запобігання її замулюванню.

До виконання замовлення залучили відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Бендерський річковий порт», кошти на «оздоровчі» процедури Дністра в розмірі 380 тисяч рублів виділив Республіканський екологічний фонд.

Про те, як рятують Дністер, читайте на стор. 4.

Здоровий спосіб життя починається з прикладу батьків

Останнім часом у Придністров’ї стало модним не курити, не зловживати алкоголем і займатися спортом. Така тенденція не виникла сама собою на порожньому місці.

Уряд республіки докладає всіх зусиль для розвитку масового спорту. Уперше за всю історію ПМР відновлюється спортивна інфраструктура країни: реконструюються непридатні та будуються нові спортивні об’єкти.

Про те, навіщо це потрібно та як прищепити дітям любов до занять фізичною культурою, ділиться людина, яка все життя присвятила цій справі.

Матеріал про розвиток спорту в нашій республіці читайте на 6 стор.

Він свідомо обрав своїм кабінетом цілий світ

Згадування імені Григорія Савича Сковороди викликає в першу чергу асоціації з його словами: «Світ ловив мене, але не впіймав», «Свій до свого по своє», «Сродна праця» (тобто за покликанням). Ми бачимо його портрет на українській 500-гривневій купюрі, пам’ятаємо, що він був неабияким майстром афоризмів, поетом, байкарем, філософом. Його ще називають «українським Сократом». То хто ж він насправді, Григорій Сковорода?

Детальніше – на 9 стор. «Джерело».

Що потрібно знати про агротуризм

Хто з нас не любить розслабитися «вдалині від шуму міського», подихати чистим повітрям, помилуватися навколишніми красотами, літнім ранком пройтися босоніж росяною травичкою, познайомитися з історією місця, його фольклором і національними традиціями, зокрема й гастрономічними.

Про розвиток агротуризму в республіці читайте на стор.12.