С газетой по жизни

Всех приднестровцев одолела предпраздничная суета подготовки к новому году. Неизменным атрибутом этого главного семейного праздника являются подарки. А кто сказал, что таким подарком не может быть республиканская газета. Так, к примеру, считают в средней школе №15 г. Бендеры. Администрация этого учебного заведения во главе с Татьяной Невской премирует лучших учителей школы подпиской на субботние номера газеты «Приднестровье». Эта практика здесь прижилась, и вполне может стать «заразительной» для других коллектив различных сфер и отраслей. Ведь не зря говорят: газета – это не только главный информатор, но и источник повышения интеллектуального уровня человека. Более того, содержание ведущей газеты республики настолько понравилось педагогам СШ №15 г. Бендеры, что со временем они изъявили желание самостоятельно подписываться на издание. И оно их не обманывает – все такое же интересное и познавательное.

Предновогодняя пора не время для того, чтобы отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. В этом убеждены и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Не откладывая в долгий ящик, они провели рабочие встречи в Бендерах и Тирасполе: с начальником Бендерского УНО Натальей Ткаченко, и. о. директора службы социальной помощи Натальей Карлетовой, руководителями местных гимназий № 1, 2, 3, теоретического лицея, Бендерского педагогического колледжа, Тираспольских аграрно-технологического и медицинского колледжей. Речь, по обыкновению, зашла о необходимости продления, возобновления подписки на республиканские газеты, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин».

Давние партнеры сразу же нашли взаимопонимание. Представители ГУ «Приднестровская газета» рассказали собеседникам об условиях подписки на будущий год, планах редакционных коллективов по улучшению содержания и оформления печатных изданий в 2022 году, выразили надежду на то, что взаимовыгодное сотрудничество журналистов и работников отрасли просвещения будет продолжено.