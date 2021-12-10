Анонс газеты «Приднестровье» на 11 декабря

Страна готовится к выборам. Мы должны ответственно и осознанно подойти к этому событию, нельзя думать, что наши голоса ничего не решают, ведь выбирать или быть избранным — наше основное политическое право. О том, зачем надо идти на выборы, читайте в материале главного редактора газеты Александра Карасёва «Кто, если не мы».

В свежем субботнем номере вместе с редакцией газеты «Приднестровье» готовимся к волшебному празднику. «Ура! Скоро Новый год!» — радуются дети и с нетерпением ждут любимый праздник. О создании новогодней атмосферы, семейных традициях и не только читайте в зарисовке «Предновогоднее».

В Григориополе развивается добровольческое движение. Какие акции были реализованы в рамках декады молодежи, можно узнать, прочитав статью Павла Мирова «Нам нужно больше площадок для общения».

В материале «Здоровье и как его сохранить, укрепить, преумножить» говорить о болезнях не станем. А станем – только о таком образе жизни и мыслей, которые будут способствовать сохранению здоровья и настраивать на позитивный лад. Так, побеседуем с Андреем Петруком, специалистом в области похудения, персональным тренером и экспертом по фитнесу. Напомним и о правилах профилактики бессонницы. Читатель узнает и о том, как вредно подавлять в себе проявление любых эмоций.

Говорят, двух одинаковых снежинок не бывает. Так и люди ощущают холодную предновогоднюю пору совершенно по-разному. Для одних зима – время ожидания чуда, снега и волшебства, для других – чувство грозной и неумолимой природной стихии, для третьих – тоска по теплому июлю. Каждого греют различные мысли, которые в декабрьские короткие дни и длинные вечера, попивая черный чай с лимоном, хочется выразить в стихотворной строке – для всех творческих личностей газета предоставляет свой шанс на «Литературной странице».

Это было время оккупации территории правобережья Днестра, где установился режим вопиющего беззакония, безжалостного попрания элементарных человеческих прав. В крае создавались революционно-боевые дружины против враждебных войск. Студентка аграрно-экономического колледжа с. Гыска Татьяна Ленько сохранила документы о подпольной деятельности прабабушки, одной из активных участниц Бендерского подполья Людмилы Андреевны Соколовой. О ней и борьбе, которую вели в то время молодые подпольщики Бендер, читайте в материале преподавателя истории аграрно-экономического колледжа села Гыски, краеведа Марии Бугаенко «Соколовы».

«Самолет с пассажирами на борту терпел бедствие. Двигатели у него вышли из строя и замолкли. Он, критически снижаясь, шел на вынужденную посадку. Летный экипаж вел отчаянную борьбу за спасение жизни. С экрана доносились шум, крики пассажиров и какой-то легкий свист. Люди то умолкали, то вновь тревожно шумели, а свист не прекращался ни на секунду». Об истории происхождения таинственного свиста читатели узнают из рассказа с одноимённым названием.

«Все случится!» — из материала под таким названием вы узнаете о традиционной акции «Письмо Деду Морозу», о том, кто и как может принять в ней участие, по какому адресу новогодний старец будет ожидать посланий от юных приднестровцев.

Жена Владимира постоянно жаловалась на нехватку денег и требовала, чтобы он бросил постоянную работу дома и уехал за границу на заработки. В конце концов, он согласился на ее уговоры и отправился на сбор клубники в одну из европейских стран. Получилось заработать или нет, читайте в очерке нашего корреспондента Инны Руссу «Горькое послевкусие сладкой клубники».

Что произошло в мире и Приднестровье 11 декабря в разные годы разных столетий узнаете из рубрики «История дня».

Традиционно в номере география Приднестровской кухни и гороскоп.