Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 4 дечембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Динколо де хотареле цэрий ноастре трэеште о микэ пэртичикэ а Нистренией. Де че оаре пэмынтений алег стрэинэтатя? Дин диферите мотиве, дар ку ун сингур скоп – а-шь реализа висуриле. Практик тоць ревин, ши ну пентру кэ дежа «ау кыштигат тоць баний дин луме», чи, афлынду-се департе де касэ, ынчеп сэ прецуяскэ ку адевэрат валориле суфлетешть. Аша а фост ши ын казул луй Владислав Нистряну, ориӂинар дин орашул Слобозия. Деталий гэсиць ын артиколул «Норокул те ынсоцеште акасэ».

Вяца оаменилор ну ар авя сенс фэрэ приетений патрупезь – анималеле, каре не оферэ букурие ши линиште суфлетяскэ. Сэ ле ымблынзим е уна, дар требуе сэ авем грижэ ши де сэнэтатя лор. Ши атунч не вин ын ажутор медичий ветеринарь, чей каре тратязэ анималеле, дар ши суфлетул омулуй. Каре сынт провокэриле ши субтилитэциле професией? Рэспунс гэсим ла Олеся Никулина, фелчер ветеринар дин сатул Михайловка, районул Рыбница. Деталий гэсиць ын артиколул «Салватоаря анималелор».

Ын тимп че уний оамень ынчаркэ сэ добындяскэ ун град де дизабилитате, пентру а ста акасэ ши а прими ажутор де ла стат, персоанеле ку адевэрат ку невой спечиале кынтэ прин семне, пиктязэ ку пичоареле, дансязэ атунч кынд симт вибрацииле музичий, чере Домнулуй сэ поатэ мунчи, пентру а фи де фолос сочиетэций. Историй де сукчес але слобозиенилор ку дизабилитэць, каре ау ынчеркат ши ау гэсит ун лок де мункэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Уний ынчаркэ ши реушеск!».

Пе тимпул пандемией уний оамень шь-ау дескоперит талентеле аскунсе даторитэ лукрулуй ын изоларе. Аша с-а ынтымпла ши ын казул Оксаней Зумбрян дин Рыбница. Аштептынд ка пандемия сэ чедзе, ау луат ын мынь ун гем де ацэ. Ну а фост чева ноу пентру думняей, кэч де фапт штия дежа кум се лягэ нодуриле. Дар ышь дорисе сэ реализезе чева фрумос ши утил, пентру а букура пэринций. Ый венисе ын кап кувынтул «хамак»… Деталий гэсиць ын артиколул «Маӂия нодурилор макраме».