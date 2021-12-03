У суботньому номері газети «Гомін» 04 грудня ви зможете прочитати:

Успіх придністровських аграріїв – 2021
Нинішнього року до свого професійного свята – Дня працівників сільського господарства та переробної промисловості, що відзначається третьої неділі листопада, придністровські аграрії підійшли з гарними показниками за основними сільськогосподарськими культурами, а з зернових встановили рекордний урожай.
Подробиці ви можете прочитати на 5 стор. нашого видання.
Спорт як запорука гарного здоров’я
Упродовж останніх років шанувальників фізичної активності в республіці стає дедалі більше. Придністровці люблять поганяти м’яч на вулиці, а на пробіжку доріжками стадіону виходять і діти, й пенсіонери.
Про заняття спортом в нашій республіці, створення нових стадіонів, облаштування спортивних доріжок та майданчиків читайте на стор. 6.
Корисні заняття для дітей
Мозок дитини як губка вбирає в себе всю інформацію, яка надходить ззовні. Саме в дитинстві закладається база і основа, спираючись на яку людина реалізується в дорослому житті.
Як привчати дитину до грошей, коли починається перехідний вік, які симптоми перехідного віку та інші цікаві поради батькам в публікації на стор. 8.
Конституційне право на відпочинок
Агентство з туризму ПМР представило Голові Уряду Олександру Мартинову презентацію основних туристичних об’єктів, запланованих до облаштування у 2022 році.
План був опрацьований та узгоджений з главами міст і районів республіки. Причому був задум спрямувати цю діяльність на поліпшення умов внутрішнього туризму, а також на посилення економічної активності в галузі та, головне, на створення нових робочих місць у зонах відпочинку або, як ще кажуть, у рекреаційних зонах.
Подробиці – в суботньому номері газети за 4 грудня.