У суботньому номері газети «Гомін» 04 грудня ви зможете прочитати:

Успіх придністровських аграріїв – 2021

Нинішнього року до свого професійного свята – Дня працівників сільського господарства та переробної промисловості, що відзначається третьої неділі листопада, придністровські аграрії підійшли з гарними показниками за основними сільськогосподарськими культурами, а з зернових встановили рекордний урожай.

Подробиці ви можете прочитати на 5 стор. нашого видання.

Спорт як запорука гарного здоров’я

Упродовж останніх років шанувальників фізичної активності в республіці стає дедалі більше. Придністровці люблять поганяти м’яч на вулиці, а на пробіжку доріжками стадіону виходять і діти, й пенсіонери.

Про заняття спортом в нашій республіці, створення нових стадіонів, облаштування спортивних доріжок та майданчиків читайте на стор. 6.

Корисні заняття для дітей

Мозок дитини як губка вбирає в себе всю інформацію, яка надходить ззовні. Саме в дитинстві закладається база і основа, спираючись на яку людина реалізується в дорослому житті.

Як привчати дитину до грошей, коли починається перехідний вік, які симптоми перехідного віку та інші цікаві поради батькам в публікації на стор. 8.

Конституційне право на відпочинок

Агентство з туризму ПМР представило Голові Уряду Олександру Мартинову презентацію основних туристичних об’єктів, запланованих до облаштування у 2022 році.

План був опрацьований та узгоджений з главами міст і районів республіки. Причому був задум спрямувати цю діяльність на поліпшення умов внутрішнього туризму, а також на посилення економічної активності в галузі та, головне, на створення нових робочих місць у зонах відпочинку або, як ще кажуть, у рекреаційних зонах.

Подробиці – в суботньому номері газети за 4 грудня.