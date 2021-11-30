Здравствуй, племя молодое!

«Никогда они не будут походить на молодежь былых времен». Такую надпись обнаружили археологи на глиняном горшке, найденном в Месопотамии около 3000 до н.э. «Конфликт поколений» преследует человечество на протяжении многих веков. При этом, умудренные жизненным опытом люди, выказывая недовольство «нынешней молодежью», часто забывают, какими сами были в молодости. Во временном отрезке проб и ошибок, максималистских взглядов и необдуманных поступков. И все это идет рука об руку с лучшими человеческими качествами – самопожертвованием, милосердием, желанием «не прогнуться под изменчивый мир», все познать и все узнать. Каково это «быть молодым» рассказывают корреспонденты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Очередной выпуск молодежной страницы газеты «Приднестровье» «ЭтаЖи» состоит из двух «кирпичиков»: литературного опыта молодого начинающего писателя и рецензии на кинопремьеру, идущую в приднестровских кинотеатрах.

«Больше субсидий на жилье». Газетный материал с говорящим названием информирует читателей о реализации государственной жилищной программы по линии Фонда поддержки молодежи, действующей с этого года. Государство финансово помогает молодым семьям, где один или оба супруга работают в бюджетной сфере, купить жилье в ипотеку. Помощь оказывается в виде безвозвратной субсидии в размере 10, 12, 14 тыс. долларов в зависимости от состава семьи (без детей, с одним ребенком, с двумя и более детьми). Ее получателями могут быть врачи, медсестры лечебных учреждений, педагоги школ, детсадов, организаций среднего профобразования и центров реабилитации для детей, участковые инспекторы МВД, офицеры минобороны и некоторые категории сотрудников минюста.

Студенты Тираспольского медицинского колледжа чтут память Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Ивана Устиновича Вербовского. На доме, где он жил в Тирасполе, установили памятную табличку. К ней и легли «Астры в память».

Со страниц газеты «Гомин» «Бендерчан призвали принять участие в акции». Инициатором ее проведения выступила служба социальной помощи г. Бендеры. К членам добровольческих молодежных движений прозвучал призыв принять участие в благотворительной акции «Тепло от души». В ее рамках принимаются зимние вещи, которые могут понадобиться людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Креативная и творческая энергия молодежи». Этот заголовок предпослан статье, рассказывающей о проведении спортивно-развлекательного мероприятия под названием «Креативная и творческая энергия молодежи». Прошло оно на стадионе «Октомбрие» в Каменке. В нем приняли участие последователи здорового образа жизни, которые работают в различных трудовых коллективах Каменского района.

В Екатерининском парке столицы состоялся открытый международный фестиваль молодежного творчества «Новая энергия–2021». Его участники – представители разнообразных уличных субкультур, творческие коллективы, а также спортсмены. Состязались они в пяти номинациях. О том насколько интересно это было, и кто был признан лучшим можно узнать из публикации газеты «Гомин» «Фестиваль талантливой молодежи Приднестровья».

Созданные в республике молодежные избирательные комиссии выступили инициаторами проведения онлайн-конференции на тему «Роль молодежных институтов в жизни приднестровского общества». О том, какие вопросы ребята обсуждали в ее ходе можно прочитать в материале газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Роль молодежных организаций».

Постоянная рубрика этой газеты «Коротко о главном» на этот раз рассказала о буднях студентов-архитекторов. Они представят собственные проекты реконструкции кинотеатра на воздухе в г. Слободзея.

У молодого индивидуального предпринимателя Яны Семезенко теперь собственный бизнес – она открыла мини-кафе «KEKS bakery». Это стало возможным благодаря ее участию в проекте ТПП ПМР «Бизнес-наставничество­–3. Старт для молодежи». О первых шагах в деловом мире читайте в статье «АН» «Поддержка определила ее будущее».

«Простой молодой человек». Так непритязательно назван очерк об обычном парне из Цыбулевки Дубоссарского района Александре Попове. Недавно в его жизни произошло знаменательное событие – он принял присягу в военном институте им. Лебедя.

В средней школе №15 г. Бендеры прошел 19-й раунд спортивно-туристическо-интеллектуальной игры «Форт-Кавказ». В интеллектуальном и физическом состязании приняли участие две команды: учащиеся 11-х классов и педагоги, являющиеся членами школьного клуба «Молодой учитель». Об остром и бескомпромиссном соперничестве наставников и учеников рассказывает газетная публикация под заголовком «Форт-Кавказ».

Выпускницы Бендерского медицинского колледжа Валерия Кислова и Анна Янакиева в самый разгар очередной волны пандемии коронавируса работали в кризисном центре МВД. О полученном опыте общения с пациентами они рассказали корреспонденту газеты «Адевэрул Нистрян». А тот в свою очередь поделился информацией с читателями газеты, опубликовав на ее страницах статью под названием «Бесценный опыт».