Анонс газеты «Приднестровье» на 4 декабря

Ежегодно в декабре все издания нашей страны активно проводят подписную кампанию. И мы в субботнем номере хотим задать важный вопрос: «А вы подписались на газету?», ведь до конца года осталось не так уж много, и подписка юридических и физических лиц закончится 20 декабря. Так начинает передовицу главный редактор издания Александр Карасев. Он размышляет о том, что подписчики хотят видеть на страницах газеты, о планах редакции на будущий год. Здесь же помещена информация о состоянии подписки в разрезе городов и районов на 1 декабря 2022 года.

Газета продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум». Трибуна общения». Приднестровцы благодарят врачей и медицинский персонал за оказанную помощь, задают вопросы компетентным службам и получают ответы на озвученные ранее проблемы.

Александр Градский в 2014 году получил звание народного артиста ПМР, но жители республики помнят и любят знаменитого музыканта и без регалий. В зарисовке «Наш Градский» газета вспомнила самые яркие эпизоды из жизни маэстро.

Отправиться в Египет и не увидеть пирамид? Да запросто. Корреспондент газеты искал в далеких землях совсем другое: чем живут нынешние египтяне и насколько их уклад жизни отличается от нашего. Об этом читайте в путевых заметках Андрея Павленко «Из пирамид в отели».

В ремонте моста через железную дорогу при въезде в Бендеры помощь из-за рубежа была минимальной. Практически всё было сделано силами приднестровских специалистов. Это притом, что опыта в восстановлении подобных, достаточно сложных инженерных сооружений не было. О том, как проводился уникальный ремонт путепровода читайте в материале «История одного моста».

В народе можно услышать, что часовщики-ремонтники сейчас не очень нужны. Мол, многие вместо часов используют мобильный телефон. Но вряд ли среди нас найдется человек, у которого в доме нет настенных часов или хотя бы будильника. А наручные или карманные часы — аксессуар не только удобный, но и красивый. Так что Игоря Клименко и его коллег «последними из могикан» рано называть. Об этом читайте в очерке «Часовых дел мастер».

«Есть друзья и приятели хорошие, но есть такие, с которыми судьба свела еще в раннем детстве. Они в моей жизни занимают особое место. Об одном таком человеке, Владимире, захотелось написать. Вернее, поделиться с читателями историей, в которой он сыграл главную роль». Итак, знакомимся с ним в рассказе «Друг Вовка».

«Надо сказать, лающим псом Сэм никогда не был, видать, природное достоинство не позволяло, и потому «звучал» редко и по существу. Наряду с этим проявлял недюжинную тягу к свободе, что выражалось в периодических побегах из дому и прогулках по отдаленным уголкам города. Благо, миролюбив был, а потому всегда возвращался с кем-то из знакомых. Наказывать эти бесстыжие глаза было бесполезно, а потому оставалось любить и прощать». О главном четвероногом герое читайте в материале «Кому в итоге повезло».

Традиционно в номере география приднестровской кухни, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья», история одного дня и гороскоп.