Вы еще не подписались, тогда мы идем к вам

На улице холодно, а в ГУ «Приднестровская газета» – самая горячая пора: на финишную прямую выходит подписная кампания на государственные республиканские газеты с получением их в будущем году. Коллективы ГУ «Приднестровская газета», газет «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин» не хотят расставаться со своими читателями. А посему активизировали работу, направленную на сохранение прежних и привлечение новых подписчиков.

Особая роль в этом принадлежит сотрудникам отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Сегодня они провели рабочие встречи в Слободзее. Их собеседниками стали заместитель главы госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзеи по социальным вопросам Ирина Шведул, начальник МУ «Слободзейское управление культуры» Наталья Михайловская, руководитель службы социальной помощи на дому района Валентина Бузаджи. Примечательно, и это необходимо отметить особо, что самый южный регион республики первенствует по числу подписчиков на все три республиканские газеты, входящие в ГУ «Приднестровская газета».

Во многом это объясняется неравнодушной, можно даже сказать заинтересованной, позицией главы госадминистрации района Василия Тищенко и его подчиненных. Они понимают «печатного слова вес» для налаживания открытого диалога с гражданами, разъяснения им позиции и мнения местных органов власти по всем волнующим людей вопросам. Именно таким образом республиканские газеты становятся «мостом», «связующей нитью» между властью и обществом.

В ходе рабочих встреч сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» с руководителями структурных подразделений Слободзейской государственной администрации участники обсудили предварительные итоги подписной кампании-2022, наметили определенные шаги по активизации подписки даже после ее формального окончания, призвали не останавливаться на достигнутом и еще активней способствовать тому, чтобы жители района были максимально информированы обо всем, что происходит в Приднестровье и за его пределами.

Представители ГУ «Приднестровская газета» поблагодарили собеседников за отзывчивость, неравнодушную гражданскую позицию в вопросах организации подписки на главные печатные издания страны в Слободзейском районе. Они вручили представителям местных органов власти тематические настенные и настольные календари на 2022 год, блокноты с логотипами республиканских газет, которые были отпечатаны в Бендерской типографии. Часть печатной продукции будет передана в школы района, в которых подписали наибольшее число экземпляров республиканских газет.

В ближайших планах сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – поездка в Бендеры. Приднестровцы, еще есть время, чтобы подписаться на любимые издания.