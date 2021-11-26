У суботньому номері газети «Гомін» 27 листопада ви зможете прочитати:

Сонце, повітря і тренування – наші найкращі друзі

Щотижня на новому футбольному полі поряд зі столичною СШ № 18 кілька десятків людей старшого віку збираються на заняття, які проводить молодий тренер Алла Пашуліс. Переважна більшість спортивної групи – жінки, хоча іноді до неї долучаються й представники сильної статі.

Як помірні заняття спортом допомагають старшому поколінню тираспольчан тримати себе в тонусі, як впливає спорт на здоров’я та на встановлення дружніх стосунків – на стор. 5

Окничани – віддані читачі «Гомону»

На Кам’янщині найбільше читачів «Гомону» мешкають не в місті чи великих селах, а в маленькій Окниці. Саме сюди щосуботи доставляють 58 газет українською мовою, а це – кожен шостий передплачений жителями району екземпляр видання.

Про любов окничан до газети з перших днів її існування, про колишнього мешканця села, людину веселої вдачі Івана Микитовича Вогнистого, який доклав багато зусиль для пропаганди «Гомону» не тільки серед односельців, а і в усьому Кам’янському районі, про нинішніх поціновувачів українського друкованого слова читайте на стор. 3.

З родини йде життя людини

Поміж усіх геніальних винаходів людства одне з провідних місць посідає сім’я, родина. Коріння історії української родини сягає в сиву давнину. Адже сім’я з її побутом, тобто загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і традицій, складалася упродовж багатьох століть і зміцнювалася в перебігу історичного розвитку людства.

Про виховання поваги до сім’ї та роду, про родинні традиції та трепетне ставлення до матері – Берегині роду, до якої з давніх-давен зверталося і звертається людство в піснях та молитвах, віршах ви дізнаєтесь, прочитавши статтю на стор. 9.

Молодіжний сленг ХХІ століття

Звідки він взявся і як бути в тренді при спілкуванні з підлітками?

21 століття — епоха швидкісного розвитку комп’ютерних технологій, роботів і хайпових молодіжних слів. Ви частіше стали чути від підлітків нові, раніше не знайомі вам висловлювання? Ба більше — вам іноді здається, що молоді люди говорять з вами якоюсь невідомою мовою? Без паніки! Це новий молодіжний сленг XXI століття.

Звідки беруться і чому так швидко розповсюджуються сленги серед сучасної молоді? Чи було це таким же популярним, скажімо, у 90-х?

Читайте на стор. 12.