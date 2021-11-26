Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 ноембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Месерия, ын опиния луй Иван Балинский дин сатулуй Михайловка, районул Рыбница, й-а фост хэрэзитэ де Думнезеу. Фиинд репартизат ла мункэ ын орашул Рыбница, дупэ ынкееря студиилор, и с-а ынкрединцат функция де прешединте ал фермей де вачь дин сатул Михайловка. Дежа ла вырста де 21 де ань думнялуй кондучя ун колектив дин 70 де оамень, каре авяу експериенцэ маре де вяцэ ши де мункэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Фиекаре ом ку клепсидра луй».

«Копиий ноштри ау проприиле черинце ши приоритэць легате де вырстэ, дар акум еле ну не сперие, май мулт ка атыт, не букурэ. Ярослав есте ынвэцэтор де историе ын шкоала № 12 дин ораш дежа ал трейля ан, микуца Мария фреквентязэ грэдиница де копий, деч, дежа мэ симт май лиништитэ пентру копиий ноштри ши десигур, ка мамэ, сынт феричитэ», — зиче ку мындрие Лариса Колошина. Деталий гэсиць ын артиколул «Копиий сынт о континуаре а тинереций».

С-ар пэря, че ар фи май ушор декыт мулсул уней вачь? С-ау ынгрижиря унуй вицел? Ши дакэ сынт вре-о зече сау о сутэ? Ынчепь сэ ынцелеӂь кыт де дифичил есте сэ фачь фацэ уней астфел де мунчь ши сэ те испрэвешть де минуне ку мунка ынкрединцатэ. Сурориле Валентина ши Галина, лукрэтоаре ла ынтреприндеря агриколэ СРЛ «Строенцы», ау ын грижа лор апроксиматив 170 де «копий», каре требуе хрэниць, ымбрэцишаць ши кулкаць ла тимп. Деталий гэсиць ын артиколул «Не мындрим кэ лукрэм ла фермэ».