… И слово наше отзовется

Еще есть время для того, чтобы оформить подписку на главные республиканские газеты на будущий год. Об этом неустанно напоминают нынешним и потенциальным подписчикам сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На них, а также на их коллегах из редакций газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», лежит основная нагрузка и ответственность за эффективность подписной кампании и ее результаты.

Постоянной площадкой, где могут быть представлены главные печатные издания страны, являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Они в режиме нон-стоп проходят в городах и селах нашей республики и нынешней осенью. Это дни, когда их жители отмечают дни рождения места, «где ты появился на свет». А какие именины без того, чтобы собраться вместе, и как следует повеселиться на общем празднике.

Не остаются от него в стороне и журналисты республиканских газет, сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они вместе с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» выступают в качестве организаторов традиционной акции «День подписчика». В ее рамках презентуются газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета».

В прошедшие выходные храмовые праздники отметили в г. Слободзее и с. Парканы Слободзейского района. В районном центре гостей храмового праздника порадовали исполнительским искусством коллективы художественной самодеятельности, как профессиональные, так и любительские. Особенно много было детских творческих коллективов, запомнившиеся зрителям своей непосредственностью. В этот день здесь также чествовали семьи с большим семейным стажем.

В ДК с. Парканы был полный зал зрителей, которым также представили концертную программу. Особый интерес сельчане испытывали к фотозоне с болгарскими национальными костюмами.

И в Слободзее, и в Парканах в праздничную программу органично вписалась акция «День подписчика». Побудительным мотивом к подписке на республиканские печатные издания стало и получение определенных выигрышных бонусов теми, кто в будущий год решил идти руку об руку с главными газетами республики. Как итог – оформление десятков квитанций на получение с 2022 года любимых приднестровцами изданий.

Напомним также, что приятной особенностью нынешних подписных кампаний является тот факт, что они носят постоянный характер. Это означает, что нет необходимости ожидать начала года или полугодия, как это было раньше, чтобы подписаться на то или иное национальное периодическое издание, издающееся на трех официальных языках. Нынче это возможно сделать в любой день с получением газет со следующего месяца.

Это вселяет определенную надежду на то, что работа журналистов печатных изданий, ведущих ежедневную хронику жизни Приднестровья, не пропадет в череде повседневных буден, а будет полезной обществу и востребованной им.