Анонс газеты «Приднестровье» на 20 ноября

В свежем субботнем номере республиканской газеты поговорим о предстоящем празднике. В воскресенье Рыбница отметит 493-й день рождения. И это – ещё один повод рассказать о прекрасном городе на Днестре, который, несмотря на солидный возраст, молодеет с каждым годом. О Рыбнице, о её прошлом и настоящем, о людях, для которых город стал родным домом, читайте в материале «Город мой, ты с каждым днём моложе» в субботнем номере газеты

В постоянной рубрике «Личное отношение» в материале «Звезды на небе появятся снова» читайте рассуждения автора о том, что все жизнь идет по задуманной кем-то спирали, что зима обязательно кончится, а за ночью придет рассвет, а после жизни будет жизнь.

Третье воскресенье ноября — День работника отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В преддверии праздника мы расскажем историю двух потрясающих девушек. Они могли бы стать парикмахерами, кондитерами, портнихами и жить в городе. Но сёстры-близняшки Валентина и Галина Чёрные не захотели уезжать из села, выбрали профессию по душе и работают в ООО «Строенцы». Они выращивают телят и уверены, что эта профессия – лучшая на свете: «Если бы вы знали, какие красивые и забавные наши подопечные, как они нас любят!» Материал о молодых телятницах так и называется: «На работу, как на праздник: нас ждут!»

Может кто-то и считает словосочетание «обмен опытом» избитой. Смотря как к «обменным мероприятиям» подходить. Никто не спорит, что иногда проводятся они для «галочки». Но чаще общение с коллегами всегда взаимно обогащает. Тем более, если они из-за рубежа. «Галочковостью» общение сотрудников газет «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомiн» с журналистами одного из ведущих печатных изданий Франции «Le Parisien» «Парижанин» ни на йоту не отдавало. О самой встречи представителей СМИ двух стран, а заодно и о командировке «парижан» в Приднестровье также читайте в субботнем номере.

О том, что «в 40 лет жизнь только начинается…» и никогда не поздно в ней что-то поменять, о женском одиночестве, и о том, как воспитать ребенка инициативным и решительным, читайте в материалах под рубрикой «Дамский клуб».

Английская мудрость гласит: «Не воспитывайте своих детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». А как эта поговорка работает в действительности, читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье» в материале «Лучший пример – собственный».

У каждого своя «Дорога домой» — так думают авторы одноименной рубрики. В очередном ее выпуске – невыдуманный рассказ о молодом человеке, который вернулся домой с заработков из Германии и понял, что возводить стены гораздо важнее, чем рушить их.

Таня с Вадимом учились в одном классе. В школу и домой ходили вместе, потому что жили в одной общаге. С детства дружили, всегда друг другу помогали. Он носил ей портфель, а она защищала его от местных хулиганов. Эта история о том, как детская привязанность, переросшая в крепкие чувства, помогла нескольким людям изменить судьбу и начать совершенно новую жизнь читайте в очерке «У моря погоды не жди».

В рубрике «История приднестровской кухни» в материале «Как я готовлю маковый чизкейк…» вы найдете рецепт нежного и не приторно сладкого десерта. Такое блюдо отлично подойдет и к праздничному столу, и как вкусный сюрприз выходного вечера. Если, вернувшись домой после прогулки с семьей в осеннем парке, вы поставите на кухонный стол заранее приготовленный маковый чизкейк, поверьте все ваши домочадцы соберутся на кухне в считанные секунды.

Традиционно в номере гороскоп.