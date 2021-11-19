У суботньому номері газети «Гомін» 20 листопада ви зможете прочитати:

Фестиваль «Пшеничне перевесло» збирає друзів

Спілка українців Придністров’я ім. О. Бута незабаром відзначатиме 30-річчя

свого заснування. З нагоди свята передбачено урочистості та виступи творчих колективів республіки – учасників пісенного фестивалю «Пшеничне перевесло».

На 1-й сторінці газети ви можете довідатись, де й коли відбудуться виступи творчих колективів, які умови участі у пісенному святі, а також знайдете повний текст Положення про фестиваль, зразки заявки та пам’ятки учасника.

Головне – креатив і бажання діяти

Усі заходи, організовані в рамках декади молоді та студентів, спрямовані на підтримку молодих талантів, просування здорового способу життя, розвиток добровольчої діяльності та формування екологічної культури. Зліт «Світ молоді – світ можливостей» – один із них.

Які заходи для старшокласників організував Бендерський молодіжний фонд за підтримки благодійного фонду «Серце» та держадміністрації міста, ви прочитаєте на стор. 4.

Ювілей першого головного редактора газети «ГОМІН»

Михайло Iванович Чернега 12 листопада відзначив 90-річний ювілей. Він єдиний у Придністров’ї лауреат премії Спілки журналістів Радянського Союзу, лауреат вищої нагороди Спілки журналістів МРСР. Ювіляр має дві срібні та дві золоті медалі ВДНГ СРСР. Михайло Iванович – кавалер ордена СРСР «Знак Пошани» і ордена Пошани ПМР. Він нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради МРСР і відзначений медалями СРСР «За доблесний труд» і «За трудову доблесть», а також медаллю ПМР «За трудову доблесть».

Про нашого ювіляра читайте на 6 сторінці.

Українська xата

Ви, мабуть, не раз чули такі вислови, як «українська мова», «українська пісня», «український одяг», «українські страви»… Усе це створене тільки нами, українцями. Це, власне, те, що відрізняє нас від інших народів на землі. Давня українська хата теж, можна сказати, помешкання особливе. Де було багато лісу, її будували з дерева. В інших краях – із глини. Дах покривали або тоненькими дощечками – дранкою чи ґонтом, або ж ушивали соломою.

З традиціями, звичаями, обрядами, що з давніх давен супроводжують будівництво української хати, а також з приказками та прислів’ями, віршами і загадками про хату можна познайомитися на стор.8.