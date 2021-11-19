Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 ноембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Фиекаре висязэ ла миракол. Аштяптэ реализэрь динтре челе май грандиоасе. Екзистэ, ынсэ, оамень каре ну аштяптэ кынд минуниле се вор ынтымпла, чи сингурь ышь трансформэ вяца ынтр-о повесте. Ун басм адевэрат е вяца фамилией Белый дин сатул Красненькое, районул Рыбница, пентру кэ е ынконжуратэ де Зыне ши Фець-Фрумошь, Бабе Клоанце ши Кэпкэунь ынтр-ун кастел дин нифрит ши смаралд, ын каре лиништя о окротеск минунателе мандале. Дин артиколул «Тинерий дин Кастелул Алб» вець афла май мулте деталий интересанте.

Ла сфыршитул анулуй трекут, ын републикэ ау авут лок алеӂериле депутацилор де тоате нивелуриле, ын урма кэрора пе листа депутацилор Советулуй де депутаць ай попорулуй дин районул ши орашул Каменка ау апэрут нуме ной. Мулць динтре ачештя сынт бине куноскуць ын район, даторитэ уней позиций активе де вяцэ ши доринцей де а вени ын орьче клипэ ын ажутор. Принтре ей е ши Олег Иванович Наричук, депутат пе чиркумскрипция електоралэ № 9. Думнялуй есте антрепренор ку експериенцэ ын рамура агриколэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Фииндкэ е респонсабил».

Шкоала молдовеняскэ №3 дин орашул Дубэсарь се мындреште ку елевий сэй, мажоритатя кэрора девин студенць ай унор престиӂиоасе институций де ынвэцэмынт атыт дин царэ, кыт ши де песте хотаре. Дар тоате сукчеселе лор сынт ун род ал мунчий педагоӂилор професионишть, принтре каре е ши Олга Плохотнюк, ынвэцэтоаре де класе примаре.

Речент, Олга а девенит лауреатэ а конкурсулуй републикан пентру премиул Президентулуй РМН ын номинализаря «Чел май бун тынэр ынвэцэтор дин системул де ынвэцэмынт примар, де базэ, медиу ӂенерал». Деталий гэсиць ын артиколул «Чел май бун тынэр ынвэцэтор».

Принтре мулцимя де студенць, каре маркязэ речент Декада Тинеретулуй, есте ши Мария Барбус. Домнишоара ышь фаче студииле ын анул 3 ла спечиалитатя «Журналисм» ын УСН «Т.Шевченко». Ын зиуа де инаугураре а декадей, Мария а примит чертификатул де титулар ал бурсей президенциале, фапт ку каре се мындреште ши еа, ши руделе ей. А меритат-о дин плин, кэч пентру а бенефичия де еа, студентул требуе сэ ынвеце ла буӂет, ла секция де зи ши нумай пе ноте ексчеленте. Пе лынгэ тоате, требуе сэ фие актив ын вяца обштяскэ ши чя штиинцификэ, фапт че поате фи конфирмат прин дипломе сау чертификатe. Деталий гэсиць ын артиколул «Тынэрэ, амбициоасэ ши мунчитоаре…».