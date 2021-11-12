У суботньому номері газети «Гомін» 13 листопада ви зможете прочитати:

Вірш і пісня все розкажуть

Напередодні Дня української писемності та мови в столичному центрі Республіканської організації «Укрпросвіта» імені Тараса Шевченка відбулася презентація першої збірки віршів придністровської поетеси Анастасії Спориш.

Про творчий доробок учительки української мови та літератури Маякської (Григоріопольського р-ну) середньої школи можна дізнатися зі стор. 1.

Спільна праця на благо рідного краю

Жителі Кам’янщини активно включилися в республіканську акцію з озеленення. Довкола дитячих майданчиків і біля освітніх установ, у скверах та інших куточках відпочинку, а головне – на пустирях з’явилися декоративні рослини: сакури та катальпи, горобини й черемхи, клени та липи, верби й берези.

Скільки дерев і чагарників висадили кам’янчани, як перетворюється місто на оазис читайте на стор. 4.

Спорт об’єднує параспортсменів

У Тирасполі на початку листопада відбувся міжнародний турнір з настільного тенісу серед інвалідів із вадами опорно-рухового апарату. Організатором заходу став спортивний клуб інвалідів «Тирас-Ракета». За словами керівника організації Дмитра Лаврова, змагання відбулися в 11-й раз. «Нинішнього року наш клуб став переможцем гранту Президента ПМР Вадима Красносельського. На ці кошти вдалося закупити професійне японське обладнання».

Яких успіхів у спорті досягають люди з обмеженими можливостями читайте на 7 стор.

Осінній синдром

Як краще адаптуватися дитині до осіннього періоду?

Прихід осені – це завжди великий стрес для організму. Доведено, що скорочення світлового дня викликає зниження в організмі вмісту серотоніну, який називають «гормоном щастя», це провокує негативну оцінку оточуючого світу. Тому найближчий супутник осені – депресія.

Що робити, щоб діти менше хворіли? Яким повинен бути раціон харчування восени? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте, прочитавши статтю на стор. 8.