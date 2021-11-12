Анонс газеты «Приднестровье» на 13 ноября

В свежем субботнем номере республиканской газеты поговорим о ежегодной декаде молодежи и студентов. Самые активные, амбициозные, умеющие строить смелые планы и идти к ним, покоряя все новые высоты, — кто это? Конечно же, молодежь! Наши молодые люди именно такие. Они впитывают знаниями в техникумах и вузах, реализуют себя в самых разных сферах – в образовании и науке, в спорте и культуре, в медицине, в сельском хозяйстве. С удовольствием занимаются волонтерством. Умеют сострадать, уважать, выдвигать нестандартные идеи, принимать ответственные решения. В дни Декады молодежи и студентов говорим о них, о молодых.

70-летие великой Победы, непростые выборы в приднестровский парламент и злосчастные «минус тридцать» — таким запомнился 2015 год для Приднестровья. В мире людей потрясли теракты в Париже, Сирия и Ирак превратились в «пылающие факелы войны». О 2015 годе в разрезе читайте в рубрике «Это наша с тобой биография».

Международный день незрячих людей отмечают каждый год 13 ноября. Жизненную историю не о том, как когда-то девушка потеряла зрение, а о силе духа, о преодолении, о безграничной любви к людям читайте в субботнем материале «Я привожу им вдохновляющие примеры».

Первое упоминание села, Церковь Рождества Божией Матери, главные имена настоятелей церкви и действительно ли тут жил управляющий Бессарабской казенной палатой, действительный статский советник Виктор Иванович Ковалев (Коваленко до 40-х годов)? Прочитав сборник «Милая малая Родина», изданный газетой «Приднестровье» Мария Бугаева сама решила рассказать о своей Гыске (до 1964 года — Гиска).

В странах постсоветского пространства, в том числе и Приднестровье, последние десять лет наблюдается нездоровая тенденция. Всё чаще молодые люди делают выбор в пользу выезда за границу, будь то для получения образования, либо поиска работы. Их стремление поддерживают и родители, которые считают, что «где-то там» их ребенку будет несомненно лучше и комфортней. Поэтому многие уже в старших классах стараются сориентировать детей на поступление за рубежом. Так думала и героиня нашего очерка «Это все мое, родное» Кристина, которая, проучившись год в Москве, поняла, что везде хорошо, а дома всё-таки лучше.

В чем причины стремительно подорожавшего сала? Теперь некоторые острословы называют этот ценный продукт настоящим деликатесом. Чтобы выяснить, какие причины увеличения цены на сало, корреспондент отправился на Зеленый рынок – собирать, факты, слухи и самые разные предположения.

Все девочки, от мала до велика, желают хорошо выглядеть. Для этого, чуть ли не через лупу, разглядывают глянцевые снимки знаменитостей, следят за последними тенденциями моды, интересуются бьюти-новинками. Запоминают, что такое консилер, бронзер, хайлайтер, праймер и в какой последовательности всё это наносить на лицо. Маленькие девочки предпочитают пока не загружать мозг излишней информацией. А что из этого потом выходит, читайте в субботнем номере в заметке Инны Якименко: «Секрет «идеального» макияжа».

Традиционно в номере гороскоп и сканворд.