Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 ноембрие, ал зиарулуй ностру.

Пентру а ынцелеӂе каре есте плинэтатя суфлетулуй ши аӂеримя минций локуиторилор унуй сат, е дестул доар сэ тречь пе ла шкоала лор. Токмай деачея, одатэ ажуншь ын сатул Ташлык дин районул Григориопол, ам хотэрыт сэ-й дэм бинеце, май ынтый де тоате, директоарей школий Нина Бешляга, пе каре ам гэсит-о ынтр-о клэдире ноуэ, спациоасэ ши екипатэ дупэ тоате черинцеле модерне де конфорт ши сигуранцэ. Деталий гэсиць, читинд артиколул «Сатул ынчепе де ла шкоалэ».

Ун проверб сунэ ын фелул урмэтор: «Харник ка о албинэ, стрынгэтор ка о фурникэ». О астфел де екипэ дин доуэ фиинце харниче де ла бун ынчепут промите сукчес. Ун асеменя тандем, динтре албинь ши оамень, есте фирма апиколэ «Ложка меда» а фамилией Порхун дин сатул Шипка, районул Григориопол. Деталий гэсиць читинд артиколул «Пасиуне дулче ши сэнэтоасэ».

Орьче ом аре о мисиуне пе пэмынт. Деобичей, уна принчипалэ ши алтеле секундаре. Прима аре легэтурэ директэ ку доринцеле ноастре профунде. Дакэ не лэсэм душь де еле, вом ажута ынтряга оменире. Астфел вом гэси феричиря ши лиништя ын суфлет. Вячеслав Палий, прешединтеле Асочиацией фамилиилор персоанелор ку дизабилитэць дин сатул Карагаш, районул Слобозия, а трекут прин мулте ынчеркэрь, даторитэ куражулуй ши дырзенией, думнялуй ну с-а лэсат инфлуенцат де гындурь, де терце пэрерь ши пынэ акум ышь ындеплинеште мисиуня. Деталий гэсиць, читинд артиколул «Мисиуня вьеций».