У суботньому номері газети «Гомін»6 листопада ви зможете прочитати:

Сотні хризантем – на вулицях Кам’янки

У пору мого дитинства вся центральна вулиця Кам’янки потопала у квітах.

Були на ній шляхетні розарії, але на більшості клумб, розташованих по обидві сторони проїжджої частини, росли прості тюльпани та маргаритки, календули й настурції, чорнобривці та фіалки, жоржини й айстри… Вони безперервно цвіли від ранньої весни до осінніх заморозків, радуючи перехожих яскравими фарбами й тонкими ароматами.

Про те, як кам’янчани прикрашають вулиці свого міста, читайте на стор. 4.

Для придністровців – з любов’ю

Масло вершкове, молоко, сметана, сир, дитячі сирки, морозиво, ряжанка, йогурти… Це лише незначний перелік продукції, що виробляється на Тираспольському молочному комбінаті (ТМК).

Підприємство, яке задовольняє потреби придністровців у необхідному об’ємі молочною продукцією, працює щоденно, практично, не маючи вихідних, бо, як би не хотілося відпочити людям, корови, які безпосередньо беруть участь у виробництві молока, цього не розуміють. Вони потребують уваги з боку людини навіть у святкові та вихідні дні.

Розповідь про Тираспольський молочний комбінат – на стор. 5.

Про добру людину і вчительку мудру

Ольгу Бурдужу, історика, вчительку української мови та літератури столичної СШ № 16, не можна назвати людиною байдужою: вона всім цікавиться, бере участь у громадському життя міста, є учасницею багатьох конкурсів та олімпіад.

Поштовхом до написання замальовки про нашу колегу послужила її участь в акції «Машина часу. Історичний рух» для придністровських учителів історії. Історичне шоу «Ранковий фреш» на Радіо 1 проводилося спільно з Туристичною агенцією «Жара». Наша героїня заохочена сертифікатом учасника.

Читайте на стор. 6.

Українські народні музичні інструменти – втілення душі народу

Українці – одна з найбільш співучих націй у світі. Споконвіку пісня приходить до нас з материнською колисковою і супроводжує впродовж усього життя: в роботі, в коханні, у смутку і в радості. А яка ж пісня без музики? Саме музичні інструменти є яскравим доказом глибокої музичної культури українців.

Довідатись, що таке волинка, бандура, кобза, цимбали тощо, можна, прочитавши статтю на 9 сторінці.

Свято винограду в Бендерах

У парку Олександра Невського відбувся традиційний (з 2019 року) фестиваль вина та винограду. Виноробство і виноградарство тісно переплетені з різними галузями народного господарства економікою, здоров’ям та культурою придністровців.

Як придністровці відзначили свято вина і винограду на території Бендерської фортеці, читайте на стор. 12.