Дайте молодым шанс

В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно сделать определяющий, судьбоносный выбор. Особенно часто это случается в молодом возрасте. И от того насколько своевременной окажется поддержка окружающих, во многом зависит сможет ли молодой человек реализовать свой выбор. Молодым нужно давать шанс! О том, как они его используют – читайте в публикациях республиканских газет, входящих ГУ «Приднестровская газета».

Рыбничанка Катя Доника считает, что ей здорово повезло: день рождения она отмечает вместе со всей республикой – родилась 2 сентября 1990 года. Этими словами начинается материал собкора газеты «Приднестровье» под названием «Ровесница республики». О становлении героини, в том числе в творчестве и музыкальной педагогике, ее семейном счастье рассказывает эта публикация.

В подборке материалов под общим заголовком «Это родина моя» молодые приднестровцы делятся с авторами опроса собственным мироощущением, желаниями, планами и мечтами, секретами счастливой супружеской жизни и востребованности в профессии, рассказывают об окружающих их добрых людях.

Корреспондент «Приднестровья» в статье «Студентом надо быть в душе» информирует читателей о старте нового учебного года в ПГУ. К 1 сентября главному вузу страны придали новый облик, ведь здесь обучается будущая интеллектуальная элита страны.

Материал под названием «Удостоены стипендии президента» рассказывает о стипендиатах главы государства, обучающихся в ТЮИ.

В ПГУ подвели итоги вступительной кампании. Как следует из названия отчета – «Самые востребованные – IT-специальности». Этой же теме был посвящен опубликованный позже материал под заголовком «Айтишники и медики».

С начала пандемии в Дубоссарском отделении РПП «Обновление» организовали волонтерское движение «Мы рядом». Одним из лучших волонтеров признана студентка местного индустриального техникума Анна-Мария Браниште. Ее портрет красуется на городской Доске почета. Интервью с неравнодушной студенткой назван «Как приятно помогать другим!»

«Верить в себя» советует всем героиня этой публикации, молодой предприниматель из Тирасполя Сюзанна Рокоман. Любимое хобби она трансформировала в бизнес – изготавливает детские книги из фетра.

«Все будет хорошо!» В этом уверен сирота из Дубоссар Сергей Кравец. А уверен, потому что ему вручили ключи от собственной квартиры. Новоселье стало возможным благодаря действию государственной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сергей Кравец работал и в России, и в Польше, но все-таки вернулся на родину. Сейчас он трудится в ООО «Дубоссарский туристический комплекс «Днестровский сад».

Министерство просвещения подвело итоги республиканского конкурса социально значимых проектов в сфере молодежной политики. О них можно прочитать в материале газеты «Гомин» под названием «Расцветай Приднестровье!»

В ПГУ объявлено о дополнительном наборе в вуз первокурсников. Причины этого решения в ходе встречи с журналистами сообщил ректор ПГУ Степан Берил. О них можно узнать из материала под заголовком «Вступительная кампания в университете завершается». Ее окончательные итоги подведены руководством вуза в публикации «Приемная кампания в ПГУ завершена».

Министерство просвещения объявило о проведении республиканского молодежного конкурса «100 идей для Приднестровья». Также назван газетный материал, призывающий представителей молодого поколения генерировать и делиться креативными идеями и нестандартными решениями о том, как республика будет развиваться в будущем.

Финишировал конкурс, посвященный 800-летию Александра Невского и Году молодежи в Приднестровье. Церемония награждения его лауреатов вылилась в масштабный праздник. О том как это было можно прочитать в статье газеты «Гомин» под заголовком «Заслуженная награда талантливой молодежи».

Защитникам Приднестровья, отстоявшим республику в 90-х годах прошлого столетия, небезразлично кому они передадут эстафету государственного строительства. Именно с этой целью при республиканском союзе защитников было создано молодежное крыло «Наследник». О преемственности поколений – рассказ под названием «Наследники славных традиций защитников».

Трое бывших воспитанников детского дома из Бендер (Дмитрий Романов, Екатерина Кликич и Георгий Вакула) получили от государства ключи от собственного жилья. О радости молодых людей, начавших взрослую жизнь, читайте в материале газеты «Адевэрул Нистрян» с символичным названием «Светлые и просторные квартиры».

«Место хорошего настроения». Этот заголовок газетной публикации как нельзя лучше характеризует деятельность сотрудников молодежного центра г. Рыбница и перспективы его развития.

В ходе торжественной церемонии, организованной министерством просвещения, победителям республиканского конкурса «Моя семья – счастливые мгновения» были вручены соответствующие премии. Он был проведен в рамках Год молодёжи в Приднестровье. О самом конкурсе и его победителях можно подробно прочитать в статье «Заслуженные награды».