Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 ноембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Пынэ а ажунже ла идея инциерий уней афачерь ку чуперчиле, Андрей Петриман дин сатул Карагаш, районул Слобозия, а паркурс о кале лунгэ. Мулт тимп а лукрат ын стрэинэтате. Дар мереу ышь доря сэ фие ын царэ, лынгэ социе ши копий. Шь-а ынчеркат путериле ын крештеря епурилор, кэпшунелор, препелицелор ш.а., дар с-а оприт ла крештеря чуперчилор «шампиньон». Деталий гэсиць ын артиколул «Ын лумя чуперчилор».

Фэрэ фалсэ модестие а спус кэ а фост ун копил обишнуит динтр-о фамилие де колхозничь. Поате кэ фамилия ера ун пик деосебитэ. Аколо, ын каса пэринтяскэ а луй Виталие Богатый, локуитор ал сатулуй Суклея, районул Слобозия, унде традицииле стрэмошешть ерау пэстрате ку сфинцение, нич ун евенимент ну се петречя фэрэ баян ши дансурь. Читиць артиколул «Спер сэ ындеплинеск порунка татэлуй меу» ши вець афла май мулте деталий.

Ау трекут прин греутэць, дар драгостя й-а ажутат сэ ле ынвингэ пе тоате. Есте ворба деспре соций Фьодор ши Лудмила Бурдюжа дин сатул Незавертайловка, районул Слобозия, каре ау демонстрат ын чей 40 де ань де кэсничие кэ рэбдаря ши юбиря стау ла база уней фамилий феричите ши ымплините. «Супэраря де азь лас-о пе мыне…» — аша се нумеште артиколул деспре ачест куплу феричит.

Аша сынтем ной, оамений. Ревеним ла магазин, ла пяцэ, ла ун мештер. Дар ну ла медик, дакэ ам урмат прескриериле ши ам скэпат де неказ. Се ынтымплэ кэ ши лукрэторилор медикаль ле есте индиферентэ соарта де май департе а фостулуй пачиент. Тоате ачестя ну се реферэ ла Елвира Василевна Филиппова, каре апроапе 30 де ань думняей мерӂе ла спитал, аколо фиинду-й локул де мункэ. Десервеште локуиторий дин трей сате: Бутучень, Жура ши Михайловка дин районул Рыбница. Дин артиколул «Ун медик де ексчепцие» вець афла май мулте деталий интресанте.