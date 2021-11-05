Анонс газеты «Приднестровье» на 6 ноября

В свежем номере главной газеты республики в канун праздника Великого Октября, о времени и о себе в одноименном материале размышляет тираспольчанка, председатель территориального совета ветеранов труда, войны и Вооруженных Сил Светлана Владимировна Зонтова. Не оставили без внимания журналисты издания и 60-летие Рыбницкого цементного комбината, и игру приднестровского «Шерифа» с итальянским «Интером» и многое другое.

Союз журналистов Приднестровья недавно заработал с новой силой, предлагая оригинальные проекты, выступая с интересными инициативами. Одной такой инициативой Председателя Союза Александра Карасева стало создание Школы молодого журналиста. В ней сегодня уже 24 человека. Первое занятие позади, а на прошлой неделе состоялось и второе, гостем которого стал главный редактор Первого Приднестровского Виктор Савченко. Об этом в материале «В эту профессию прийти сложно, а уйти из нее невозможно!»

Союз русских общин Приднестровья отметил 20-летний юбилей создания организации. В честь этой даты руководители организации провели торжественные мероприятия, на которых вручили заслуженные награды активным членам союза и выразили благодарность всем, кто на протяжении этих лет помогал русским общинам в их работе. Председатель организации Виорика Кохтарева провела краткий обзор главных направлений работы на страницах субботнего номера.

«Как нам обустроить библиотеки» — этим вопросом задается автор одноименной статьи. Сегодня библиотека ассоциируется с чем-то старомодным и махровым, однако в контексте развития русской культуры потенциал библиотеки как места для общения и культурных дискуссий очень велик.

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Люди делятся проблемами, предлагают рациональные пути их решения, обращаются за помощью к компетентным службам, благодарят врачей и не только. А в подрубрике «нам отвечают» озвучены ответы на заданные ранее вопросы.

Традиционно в номере гороскоп, география приднестровской кухни и фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».