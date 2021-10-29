У суботньому номері газети «Гомін» 30 жовтня ви зможете прочитати:

День народження міста під безхмарним небом

З самого ранку вулиці святково прикрашених Дубоссар були досить велелюдними: рішенням глави державної адміністрації 27 жовтня оголошено вихідним днем.

Точна дата заснування міста невідома, хоча за деякими даними йому вже понад 660 років. Поки історики сперечаються, містяни намагаються зробити його більш кращим і затишнішим, дбаючи про себе і своїх нащадків.

Як дубоссарці відзначили день народження улюбленого міста можна прочитати на 1 стор. Газети «Гомін».

Осіння меліорація рибогосподарських водойм

У республіці тривають заходи щодо зариблення та біологічної меліорації рибогосподарських водойм.

Нинішня осіння пора не стала винятком: на початку другої декади жовтня розпочато осінній етап зариблення в рамках фінансування за рахунок коштів Республіканського екологічного фонду ПМР на 2021 рік.

Скільки мальків вже випустили до водойм нашої республіки, чи можна ловити рибу любителям риболовлі – знайомтесь з матеріалом на стор. 3.

Мовленнєвий та поведінковий етикет українців

Життя людини в суспільстві регламентоване системою різних правил, законів. Правила соціальної поведінки особистості, які виробилися впродовж усієї культурної еволюції людства й охоплюють його соціально-історичний досвід, становлять зміст поняття «етикет».

Українська народна педагогіка з допомогою національного мовленнєвого етикету вчить нас формувати щирі та доброзичливі взаємини з людьми. В її арсеналі чимало цінних порад, втілених в афоризмах: «Що маєш казати, то наперед обміркуй», «Дав слово – дотримай його», «Слухай тисячу разів, а говори один раз», «Говори мало, слухай багато, а думай ще більше».

Про те, як треба спілкуватися з людьми, які існують правила етикету, а також цікаві приклади та поради ви дізнаєтесь з матеріалу на стор. 9.

Щирий сміх продовжує життя

Добрий жарт, весела посмішка, цікавий анекдот – усе це сприяє створенню гарного настрою людини. Недаремно ж кажуть, що сміх продовжує життя.

Український поет-гуморист, сатирик, лауреат премії імені Остапа Вишні, перший лауреат премій імені Петра Сагайдачного, імені Наталі Забіли, за-служений діяч мистецтв України Павло Глазовий здобув заслужене визнання мільйонів читачів, тому що не шкодував барв, щоб висміяти ледарство, брехливість та неумілість. Його гуморески дуже люблять у народі.

Посміятися разом з Павлом Глазовим ви маєте нагоду, зазирнувши в рубрику «Дозвілля» на 12 стор. газети.