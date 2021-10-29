Анонс газеты «Приднестровье» на 30 октября

В свежем субботнем номере республиканской газеты журналисты расскажут о сотрудниках автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и о том, как уберечься от ковида, вспомнят о жертвах сталинских репрессий. Новые публикации ждут читателей в спецприложении «Слова России» и цикле пресс-центра МВД ПМР «История преступлений».

Традиционно, в последнее воскресенье октября, поздравления принимают работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Это праздник для всех тех, кто занимается грузовыми и пассажирскими перевозками, кто отвечает за состояние дорожного полотна, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий. О том, как встречают профессиональный праздник приднестровские автомобилисты читайте в материале Андрея Белоуса «Приднестровскому транспорту – зеленый свет!»

Благодаря поисковой работе активистов движения «Наследники Побед», выяснилось, что Федора Лембаса из Рашкова казнили в Тираспольской крепости, в бастионе Святого Владимира, в ночь с 10 на 11 октября 1938 года. Его останки обнаружены в расстрельной яме № 3, что подтверждают сохранившиеся документы захороненных узников. Вчера состоялось перезахоронение останков Федора Лембаса. К могиле с горстью родной земли из Рашкова приехали его родственники. «События того времени даже спустя многие десятилетия остаются кровоточащей раной у людей, родные и близкие которых были подвержены репрессиям», — пишет студентка университета Татьяна Ганзий.

В специальном приложении «Слова России» на этот раз газета расскажет о «Стипендии мэра Москвы» и том, какое значение она имеет для молодых приднестровцев. Молодой агроном Никита Федотов, музыкант Анастасия Польская и программист Надежда Лунёва рассказывают о том, как получили стипендию и как она может повлиять на их дальнейшую карьеру в республике.

Как перестать волноваться из-за каждого чиха в общественном транспорте, боясь заразиться коронавирусом? Как уберечь школьника от ОРЗ и ОРВИ и отпускать его на занятия каждый день без дрожи в руках? Как при всех стрессах и волнениях за свое и здоровье родных сохранить психологическое здоровье? Обо всем этом читайте в субботнем материале «Простуда? Нет, не слышали!»

Наконец-то уроки, домашние задания, рефераты и презентации – на паузе. Школьники дождались! Каникулы начались! И пусть всего неделя, зато без обязанностей и забот. А чтобы отдых был интересным, а настроение хорошим, маленьких читателей в издании ждет много познавательной информации, забавных историй и советов.

Пресс-центр МВД ПМР продолжает цикл материалов под рубрикой «История преступления». Каждую последнюю субботу месяца на страницах газеты подробности самых резонансных и кровавых уголовных дел. Видеоверсию смотрите субботним вечером в 19:30 в программе «Территории 102». В сегодняшнем номере материал Ольги Петраковой «Дело Килинского».

Газета держит руку на пульсе самых интересных тем в приднестровских соцсетях. На этот раз пользователи обсуждают «страшилки» о вакцинации и личный вопрос: во сколько лет стоит рожать ребенка.

Листопадный месяц еще дарит нам теплые денечки, а потому поспешим на любимые 6 соток, чтобы до устойчивых заморозков успеть собрать последний урожай. Какие еще работы необходимо выполнить в ноябре на даче, читайте в рубрике «Во саду ли, в огороде».

Традиционно в номере гороскоп, календарь магнитных бурь, приметы ноября.