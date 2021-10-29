Читиць ын зиарул де сымбэтэ, 30 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ла 30 октомбрие е Зиуа комеморэрий виктимелор репресиунилор политиче. Траӂедия, че с-а продус ын прима жумэтате а секолулуй 20, а трекут прин дестинул унуй нумэр енорм де четэцень: арестэрь, депортэрь, оморурь. Фамилия Лудмилей Михайловна Гладыш а фост депортатэ, ка ши мулте алтеле, ын ноаптя спре 7 юлие а анулуй 1949, ын реӂиуня Чита.

«Сченариул вьеций омулуй есте скрис де Думнезеу: де ла епиграф пынэ ла епилог», — е конвинсэ Лудмила Михайловна. Монологул думняей, плин де аминтирь, трэирь дин копилэрие, ыл гэсиць ын артиколул «Аминтирь амаре дин «дулчя» копилэрие».

Ворбинд деспре епурэрие, дес, инконштиент, гындул не дуче ла чиклул епистолар «Негру пе алб» де К. Негруци. Ын каре, дрепт «епурэрие» не есте презентатэ стуация унуй лаш, каре се жустифика ынтр-о кувынтаре фэцарникэ. Ын история че ва урма ачест кувынт концине ын сине ун сенс опус, адикэ «о мулциме де епурь», пе каре ам гэсит-о сэнэтоасэ ын сатул Подоймица дин районул Каменка ла господарул Олег Мазур. Деталий гэсиць ын артиколул «О пасиуне ку урекь лунӂь ын Подоймица».

Анул трекут, локуиторий сатулуй Ташлык дин районул Григориопол шь-ау алес ун примар ноу. Й-ау акордат ынкредере луй Кирил Гулпарь, ун тынэр консэтян, ун ом де карактер амбициос, капибил сэ резолве проблемеле сэтенилор. Деши е спечиалист ку дипломэ ын релаций интернационале, штиинце политиче ши административе, ну а алес сэ плече ынтр-о алтэ царэ сау ораш. Ынкэ дин старт штия кэ, ынсушинд спечиалитатя префератэ, неапэрат ва ревени ла локул де баштинэ, ка сэ активезе ын фолосул консэтенилор. Деталий гэсиць ын артиколул «Ку гындул ла оамень, ку суфлетул — ла сат…».

Речент ам фост плэкуць сурприншь сэ делектэм ын Четатя Бендер «гласул» наюлуй, мынуит де чел каре «а ымблынзит» ачест инструмент, Константин Москович, артист, композитор ши интерпрет талентат. «Наюл де аур ал Молдовей», ануме аша есте десеорь презентат артистул, не-а атрас ну нумай прин еволуаре, дар ши прин аспектул карисматик ал фецей. Сэ штиць кэ е ши ун интерлокутор интересант. Читиць артиколул «Омул лумий» ши вець афла мулте лукрурь интересанте дин ваца ачестуй интерпрет.