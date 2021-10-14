Не забудь, подпишись!

В республике проходит подписная кампания на республиканские издания, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Осень – это не только пора свадеб, но и храмовых праздников. Они то и дело отмечаются то в одном, то в другом населенном пункте Приднестровья. Этот день, этот общий праздник в одном месте собирает вместе многих жителей сел, поселков, городов. И это тот случай, который не упускают сотрудники отдела рекламы и объявлений государственного учреждения «Приднестровская газета», чтобы представить главные республиканские газеты – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», напомнить существующим и потенциальным читателям о необходимости подписаться на них. Незаменимыми помощниками в этом для них являются работники территориальных отделений ГУП «Почта Приднестровья», ведь проведение очередной подписной кампании – дело общее.

Специфической особенностью нынешних подписных кампаний является тот факт, что они приняли перманентный характер. Не нужно ждать начала года или полугодия, как это было раньше, чтобы подписаться на периодическое издание. Сейчас это можно сделать в любой день с получением газет со следующего месяца.

Важным элементом подписной кампании является рекламирование условий ее проведения. Они занимают подобающее место в информационном пространстве – данные о проводимой подписке размещаются на газетных полосах, билбордах, звучат в радиоэфире и с экранов TV. При этом сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» этим не ограничиваются, они используют разнообразные формы и методы привлечения подписчиков.

Одной из таких форм является акция «День подписчика». Часто она как раз и проводится в дни храмовых праздников населенных пунктов ПМР. Очередной прошел в с. Владимировка Слободзейского района. Здесь сотрудники ГУ «Приднестровская газета» совместно с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» провели акцию «День подписчика». Они на все 100% использовали предоставившуюся возможность провести неформальный диалог с читателями республиканских газет. Как существующим, так и потенциальным подписчикам, как и прежде, понравился традиционный розыгрыш небольших призов. В итоге у государственных газет, издающихся на трех официальных языках, пополнилась армия подписчиков. Это вселяет надежду, что слово журналистов, ведущих ежедневную хронику событий жизни Приднестровья, не останется гласом вопиющего в пустыне.