У суботньому номері газети «Гомін» 16 жовтня ви зможете прочитати:

Відпочинок карантинного режиму

У Федерації профспілок Придністров’я (ФПП) підбили підсумки дитячої літньої оздоровчої кампанії 2021 року, проведеної в Меренештському дитячому оздоровчому таборі «Вікторія» та Дубоссарському дитячому оздоровчому таборі.

Свято олімпійців з придністровським характером

У Тирасполі на базі СДЮШОР веслування й стрільби впродовж двох днів, 7 та 8 жовтня, тривала міжнародна регата з веслування на байдарках і каное «Золота осінь».

Креативна і творча енергія молодості

Спортивно-розважальний захід під такою назвою зібрав на міському стадіоні «Октомбрие» прихильників активного способу життя, що працюють у різних трудових колективах Кам’янщини.

«Південна пісня» до Дня міста

Напередодні святкування 229-ї річниці з дня заснування Тирасполя на відкритому майданчику Катерининського парку відбулася концертна програма «Ритми улюбленого міста» у виконанні вокально-інструментального ансамблю «Yug-Ava» за участю студії естрадного вокалу «Фортуна».

ЗІРКИ ВІЩУЮТЬ

Овен

На вас чекає вдалий і плідний тиждень: ви здатні легко і правильно розпоряджатися своїми активами, готувати плани на майбутнє і пожинати плоди минулого. Не варто в ці сприятливі дні лінуватися – ви ризикуєте втратити свій шанс, який випадає не часто.

Всі інші знаки довідаються про свою долю на наступний тиждень, зазирнувши на 12 сторінку газети.