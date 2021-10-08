Молодая журналистская смена

В ГУ «Приднестровская газета» в онлайн-режиме прошло первое организационное занятие Школы молодого журналиста. Инициатором ее создания выступил обновленный Союз журналистов Приднестровья. Подготовка журналистских кадров, начиная буквально со школьной семьи, дело для постсоветских государств, в том числе России, дело не новое. Сохранить традицию преемственности разных поколений журналистов решили и в Приднестровье.

В настоящее время в созданной творческим союзом школе насчитывается 15 учеников, желающих познать азы журналистики.

«Мы хотим, чтобы желание писать, делиться с людьми информацией стало для вас велением души», – обратился к слушателям школы, а это, в основном, старшеклассники, председатель Союза журналистов Александр Карасев. – Опытные наставники сделают все для того, чтобы вы влюбились в эту профессию, не только в ее внешнюю сторону, но и во внутренние творческие поиски. Журналистика постоянно меняется, а кто более восприимчив к переменам, если не молодежь».

Да, не все выпускники Школы молодого журналиста станут со временем работниками СМИ, никто и не тешит себя этими иллюзиями. Но любое познание, обретение знаний служит обогащению личности, проявлению ее многосторонних способностей. Совершенствование в чем-либо, обретение новых знаний, приобретение практических навыков в овладении словом, послужит добрую службу всем, кто в начале жизненного пути видит себя журналистом. И в этом ребятам помогут профессионалы, мастера своего дела, работающие в газетах, информационных агентствах, на радио и телевидении. Занятия в открывшейся школе будут проходить в течение восьми месяцев – теория журналистики будет совмещена с практикой. Немало времени будет уделено самостоятельной работе слушателей Школы молодого журналиста. Написанные ими в различных жанрах материалы будут подвергнуты профессиональному разбору наставников, а лучшие опубликованы или выданы в эфир. Составлен план, есть программа, по которой ученики Школы молодого журналиста будут познавать азы нелегкой профессии. Ребят также ждут экскурсии в редакции газет, информагентств, радио и телевидения. Они увидят, как каждодневно готовится к выходу в печать и эфир различный информационный продукт. В планах также привлечение для чтения лекций слушателям журналистской школы специалистов из России, которые иногда приезжают в нашу республику.

О выборе профессии, первых творческих шагах участникам онлайн-урока в Школе молодого журналиста рассказала студентка Московской высшей школы экономики, изучающая медиа-коммуникации, Кристина Неустроева, которая сейчас проходит стажировку в газете «Приднестровье». Она говорила о природе массовых коммуникаций, специфике творческих конкурсов, прохождение которых является обязательным условием для поступающих на факультеты журналистики или связей с общественностью и массовых коммуникаций.

Участники первого заседания Школы молодого журналиста для установления между собой более тесного диалога условились создать сообщество в одной из социальных сетей. Не исключено, что со временем число ее слушателей увеличится, двери школы открыты для всех. Очередное занятие Школы молодого журналиста запланировано на конец октября. А тем, кто хочет пополнить ряды учеников школы напоминаем телефоны в Тирасполе 7-90-55, 9-70-54,7-47-00,7-39-60. Адрес школы: Тирасполь, улица Манойлова, 28, Союз журналистов Приднестровья.