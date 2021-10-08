Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».

Александру Попов есте ун флэкэу обишнуит, ка ши тоць чейлалць. Дупэ абсолвиря школий дин сатул Цыбулэука, районул Дубэсарь, бэятул а хотэрыт кэ ар фи бине сэ студиезе арта милитарэ ла Институтул Милитар «А.Лебедь» дин Тираспол. Пентру ун бэрбат адевэрат ла ун ынчепут де кале е ун лукру импортант сэ ынцелягэ че ынсямнэ о дисчиплинэ милитарэ ши а конштиентиза че ар конституи пентру ун милитар Патрия. Читиць артиколул «Ун тынэр обишнуит» ши вець афла деталий.

Оамений плякэ, оамений ревин, кумпэрэ, се кэсэтореск, импортэ ши абсолвеск диферите институций дин царэ ши де песте хотаре. Тоате ачестя акциунь цин де перфектаря унор документе, каре, ын челе май десе казурь, се чер а фи традусе. Ши атунч мерӂем ын кэутаря унуй традукэтор ауторизат, кэч ачеста ыць поате офери гаранций прекум кэ традучеря есте веридикэ. Десигур, оптэм пентру бироул де традучерь. Кум функционязэ ел, де унде вин спечиалиштий ку студий де спечиалитате? Ам ынчеркат сэ гэсим рэспунсуриле ла ачесте ынтребэрь, искодинду-л пе Тарас Шевченко, директорул СРЛ «Бироул де традучерь TST» дин Тираспол. Ле путець афла ши вой, читинд артиколул «Традукэторул есте ун професионист».

Н-ай зиче кэ ый плаче сэ ворбяскэ деспре вяца персоналэ, ынсэ Наталией Дибиляк, дин сатул Офатинць, районул Рыбница, ый стрэлуческ окий атунч кынд пронунцэ нумеле соцулуй Вячеслав ши але челор дой фечорь, Даниил ши Сергей. Дупэ май бине де доуэ дечений петрекуте ымпреунэ, куплул Дибиляк се декларэ ындрэгостиць унул де алтул ши ынкэ фаче ефортурь сэ менцинэ апринсэ флакэра юбирий. Яр ачаста ынсямнэ моменте де интимитате ши активитэць комуне. Пробабил, кэ ши дискреция й-а ажутат мулт сэ рэмынэ о фамилие унитэ. Читиць артиколул «Акасэ, лынгэ копий…» ши вець афла деталий.

Витикултура, ын опиния локуиторулуй сатулуй Кицкань дин районул Слобозия Николае Камерзан, есте о рамурэ де перспективэ, ын каре меритэ сэ инвестешть ши каре ыць поате офери венит стабил. Думнялуй ну е ун витикултор аматор, дежа 12 ань е ын домениу ши се поате лэуда ку чирка 100 де союрь де стругурь, пе каре ый култивэ де пе 20 де арь. Читиць артиколул «Филозофия стругурилор» ши вець афла лукрурь интересанте дин вяца унуй витикултор.