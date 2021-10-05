Устремленнность в будущее  

Молодость – время дерзновенных поступков, устремленности к достижению поставленных целей, закладка основ дальнейшей жизни. Это период, когда еще имеешь право на ошибки, потому что есть время для их исправления. Нынешняя молодежь она на лучше и не хуже предыдущих поколений, она просто другая. А какая именно в своих публикациях рассказывают корреспонденты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Рыбницкий политехнический техникум называют местной «кузницей кадров». За годы работы подготовлены тысячи высококлассных и востребованных специалистов. О сегодняшнем дне этого учебного заведения рассказывается в статье газеты «Приднестровье» под заголовком «Билет в самостоятельную жизнь». Еще одна публикация, названная «Хозяева судьбы», повествует о прошедшем здесь выпуске – в этом году подготовлено 164 специалиста.

Молодые приднестровцы прославляют республику за ее пределами. В Москве в седьмой раз прошел всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист химической лаборатории-2021». Молдавскую ГРЭС представляли на нем лаборанты химического цеха Оксана Тяжко и Ирина Мошан. Первая заняла первое место, вторая – 4-е. О достижениях молодых приднестровцев читайте в материале «Лучшие из Днестровска».

Принцип газопламенного напыления не нов. Но применить его в производстве электродвигателей предложил молодой инженер-конструктор НП ЗАО «Электромаш» Андрей Яринич. Тогда он был ещё студентом 5-го курса инженерно-технического института ПГУ. Статья о нем под названием «От диплома к внедрению» была приурочена ко Дню изобретателя и рационализатора.

Знакомьтесь: Анатолий Белый – художник, архитектор, строитель, спортсмен, участник международных турниров по вольной борьбе, делегат Международного фестиваля молодёжи и студентов-2017 и просто молодой обаятельный человек. Так начинается статья о нашем земляке, опубликованная в газете «Приднестровье «Я построю замок своей мечты!»

«Молодые, трудолюбивые, талантливые…» О коллективе Каменского супермаркета «Шериф», большинство из которых составляют молодые люди, читателям газеты в публикации с красноречивым названием «Молодые, трудолюбивые, талантливые…» рассказывает собственный корреспондент по этому району.

В Тираспольском межрегиональном университете изначально пошли по пути сочетания базового, классического и специализированного образования, ориентированного на реальные потребности экономики и рынка труда. Информация обо всех нюансах обучения молодежи в этом вузе содержится в публикации под заголовком «Потенциал многопрофильного вуза».

Тема подготовки кадров, в частности, для легкой промышленности продолжена в материале «Приднестровья» под названием «Молодые портные для «Одемы».

«Память объединяет поколения». Этот заголовок предпослан материалу газеты «Гомин», рассказывающему о реализации в самом северном районе республики медиапроекта «Мы о войне стихами говорим». Миссию по его организации вязли на себя активисты молодежного крыла Каменского территориального отделения ОНФ. Видео с исполнением стихов, посвященных Великой Отечественной войне, размещались в различных социальных сетях. В проекте приняли участие 23 юных каменчан, определены призеры.

О чествовании выпускников-обладателей золотых и серебряных медалей, перед которыми открывается дорога во взрослую жизнь, рассказывают два газетных материала: «33 успешных» (Каменка) и «Золотая и серебряная молодежь Приднестровья» (Тирасполь).

Руководители и активисты молодежных движений и организаций нашей республики в контактном центре ПГУ встретились с председателем всемирной ассоциации выпускников вузов Владимиром Четием. О чем шла речь можно прочитать в статье газеты «Гомин» под заголовком «Диалог российского эксперта с приднестровской молодежью».

Важной составляющей ежегодной акции «Армия против наркотиков» стал «Интеллектуальный бой». Это сродни викторине «Что? Где? Когда?» на звание самых эрудированных. Соревновались команды различных войсковых частей приднестровской армии. О том, кто вышел победителем можно узнать из материала «Интеллектуальный бой в Вооруженных силах ПМР».

Тема окончания учебного года продолжена на страницах газеты «Адевэрул Нистрян». Ей посвящены два материала: «Первые шаги во взрослую жизнь» и «Надежда на правильный выбор». В первом читателей информируют, что в Григориопольском районе аттестаты об окончании школы получил 121 выпускник, из них 24 золотых и 5 серебряных медалистов. Не менее успешно завершили учебу школьники Рыбницкого района: 47 с золотыми медалями и 15 с серебряными. Общее же число выпускников в районе 292.

Однако не только выпускники-школьники заканчивают учебу. Это касается и 26 ребят, окончивших Бендерский колледж искусств им. В. Постойкина. В дар родному учебному заведению они оставили свои дипломные работы, которые составили отдельную экспозицию. Об этом рассказывается в материале под заголовком «Разноцветный мир».

Развитие туризма – важная составляющая реализуемой в республике Стратегии развития Приднестровье до 2026 года. «Внутренний туризм…Каким его видит молодежь?» Из заголовка материала «АН» понятна и его тема. Какой потенциал есть у туризма в Приднестровье, и что у нас можно показать иностранным гостям размышляют молодые приднестровцы.

В традиционной газетной рубрике «Коротко о главном» содержится информация о работе оздоровительного лагеря «Днестровские зори». Там на момент подготовки материала отдыхало 350 детей, а до этого здесь закалили свое здоровье 120 «суворовцев» и детей из семей работников правоохранительных органов.