Анонс газеты «приднестровье» на 2 октября

Главными героями свежего субботнего номера газеты «Приднестровье» стали педагоги, которые в начале октября отмечают свой профессиональный праздник. Не обошли своим вниманием журналисты и сенсационную победу футбольного клуба «Шериф» над мадридским «Реалом».

Ко Дню учителя читайте на страницах издания материал Татьяны Астаховой-Синхани «Проводники в особенный мир» — о них, о наших учителях и учителях наших детей. Авторские рассуждения о том, что, как и людей вообще, наставников идеальных, наверно, не бывает. А вот добрых, любящих свое дело и учеников, справедливых и душевных у нас в Приднестровье немало. О том, что некогда выбрать профессию учителя и оставаться ей верным годами, десятилетиями, всю жизнь — настоящий подвиг.

Математика была и остаётся самой большой страстью рыбничанина, учителя –ветерана Анатолия Ефремовича Лашкана, талантливого преподавателя, сумевшего привить любовь к точным наукам сотням юных рыбничан. Многие их них стали победителями республиканских, всесоюзных и международных конкурсов и олимпиад, а впоследствии – ведущими специалистами на крупных предприятиях и даже докторами наук… Рассказ об отличнике народного образования МССР, заслуженном работнике ПМР, преподавателе высшей категории Анатолии Ефремовиче Лашкане в материале Дины Рудой «Вы самый лучший в мире Пифагор!».

Месяц офлайн-обучения – позади. О том, как вновь привыкают к традиционному формату получения знаний школьники и их родители читайте в публикации «Учения-мучения?»

«Вернидуб взял Мадрид». С подобными заголовками зарубежная пресса расписывала свой восторг к победе «Шерифа» над «Реалом». О реакции на успех нашего клуба за рубежом читайте в материале Андрея Павленко.

Задействовать потенциал приднестровских сел – посильная задача, если поменять отношение… Разговор о туризме, системе ценностей и не только. И всё это – отталкиваясь от известной книги Клода Леви-Стросса «Печальные тропики». О трудностях и их преодолении, о новых горизонтах и планах – в небольшом эссе Николая Феча «Чтобы «тропики» не были печальными».

Одной из главных премьер осеннего киносезона стал фантастический фильм «Дюна», который идет во всех кинотеатрах Приднестровья. Кинорецензия о многообещающей картине в молодежной рубрике «Этажи». Кроме того, на этот раз на молодежной странице литературная «проба», которая доказывает, что порой сновидение можно сфотографировать.

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня, календарь магнитных бурь и приметы октября. Любителей поэзии привлечет «Литературная страница».