У суботньому номері газети «Гомін» 09 жовтня ви зможете прочитати:

Поступайтеся дорогою кареті швидкої допомоги
Наприкінці минулого місяця прем’єр-міністр Олександр Мартинов доручив МВС і МОЗ вжити заходів і впровадити профілактичні міри з метою зниження кількості ДТП за участю автомобілів швидкої допомоги.
Учитель з великої букви
З упевненістю можу сказати, що учні стали її сім’єю, а школа – домівкою, роботою, храмом, смутком і радістю, буднями й святами – самим життям. Усі, кого виховала, кого вчила ця дивовижна людина, приносять користь нашій державі та поза її межами, працюючи в різних галузях.
Акція «Теплий шарф»
У Рибниці збирали теплі речі для літніх людей, які проживають у Будинку пристарілих у селі Воронково.
Новий рекорд – у Кам’янці
Майже 330 легкоатлетів віком від 10 до 16 років змагалися в бігу на короткі та середні дистанції, у штовханні ядра і метанні диска. Тираспольські спортсмени завоювали 20 нагород різної гідності.
XXII фестиваль козацької культури
Фестиваль козацької культури вперше відбувся ще в далекому 1998 році в тираспольському Будинку народних традицій і ремесел. З тієї пори він щороку подорожує містами республіки на радість усім жителям Придністров’я.