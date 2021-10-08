У суботньому номері газети «Гомін» 09 жовтня ви зможете прочитати:

Поступайтеся дорогою кареті швидкої допомоги

Наприкінці минулого місяця прем’єр-міністр Олександр Мартинов доручив МВС і МОЗ вжити заходів і впровадити профілактичні міри з метою зниження кількості ДТП за участю автомобілів швидкої допомоги.

Учитель з великої букви

З упевненістю можу сказати, що учні стали її сім’єю, а школа – домівкою, роботою, храмом, смутком і радістю, буднями й святами – самим життям. Усі, кого виховала, кого вчила ця дивовижна людина, приносять користь нашій державі та поза її межами, працюючи в різних галузях.

Акція «Теплий шарф»

У Рибниці збирали теплі речі для літніх людей, які проживають у Будинку пристарілих у селі Воронково.

Новий рекорд – у Кам’янці

Майже 330 легкоатлетів віком від 10 до 16 років змагалися в бігу на короткі та середні дистанції, у штовханні ядра і метанні диска. Тираспольські спортсмени завоювали 20 нагород різної гідності.

XXII фестиваль козацької культури

Фестиваль козацької культури вперше відбувся ще в далекому 1998 році в тираспольському Будинку народних традицій і ремесел. З тієї пори він щороку подорожує містами республіки на радість усім жителям Придністров’я.