Герои в белых халатах

В доме-музее Н. Зелинского работает фотовыставка «Люди доброй воли».

Идея очередной фотоэкспозиции принадлежит редакции газеты «Приднестровье», которая была поддержана ГУ «Приднестровская газета». С более чем двух десятков цветных снимков фотокорреспондента «Приднестровья» Виктора Громова на посетителей глядят уставшие, но сострадательные глаза людей, которых мы нередко называем «ангелы в белых халатах». Это настоящие герои с передовой борьбы с коварными болезнями.

Наверное, лишь только после того как в наш дом пришла страшная беда под личиной covid-19, мы по-настоящему оценили благородный труд медиков, ежедневно спасающих наши жизни не по долгу службы, а по зову сердца и души. Так само время продиктовало и тематику выставки, и ее географию.

Фотокорреспондент газеты Виктор Громов объездил почти все районы республики, где работали и работают ныне ковидные госпитали. Для экспонирования были отобраны лучшие фотографии, одна из которых принадлежит авторству собкора газеты «Приднестровье» по Каменскому району Людмиле Лупашко. На снимках рядовые будни медиков, работающих в необычных условиях. Авторы снимков запечатлели их героев в будничных условиях, непосредственно в процессе оказания помощи больным, а потому получились они естественными и искренними. Есть фотографии, не связанные непосредственно с борьбой с ковидом, но ведь и другие болезни от нас никуда не ушли. Нас по-прежнему спасают ангелы в белых халатах. Многие свою непосредственную работу по врачебной специальности совмещают с дежурствами в «красной зоне». Забота медицинских работников востребована, их ценят в обществе. Они главные лица в системе оказания пациентам медицинских услуг.

Примечательно, что выставка открылась в то самое время, когда министерству здравоохранения исполнилось 30 лет. Символично и первое место экспонирования фотовыставки «Люди доброй воли». Это дом-музей нашего земляка Н. Зелинского, изобретение которого также спасало людей. А еще одним символичным моментом является то, что в числе первых посетителей экспозиции были студенты столичного медицинского колледжа. Это им принимать эстафету спасения людей у нынешнего поколения врачевателей.

До 26 сентября выставка продолжит экспонироваться в зале столичного дома-музея Н. Зелинского. Затем фотоэкспозиция переедет на медицинский факультет ПГУ.

Фото И. Регульской.