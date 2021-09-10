Анонс газеты «Приднестровье» на 11 сентября

Во второе воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают работники газовой отрасли. В преддверии праздника корреспондент республиканской газеты поговорил с руководством и сотрудниками столичного филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

Министерство здравоохранения Приднестровья в эти дни отмечает тридцатилетие. Корреспондент газеты «Приднестровье» Татьяна Астахова-Синхани встретилась с министром здравоохранения Кристиной Албул, чтобы узнать, как удалось справиться с непростой ситуацией, когда на ее хрупкие плечи была возложена такая ответственность – противостоять малоизвестному тогда еще вирусу, открыть необходимое количество ковид-госпиталей по всей республике и, в целом, организовать работу системы по-иному, подстроив ее под новые реалии. Говорили и о том, какие решения принимаются в стенах министерства здравоохранения сегодня, какие направления являются приоритетными, помимо борьбы с пандемией. Обо всем этом читайте в субботнем материале «Реалии и задачи минздрава».

Каково нынешнее состояние главной водной артерии Приднестровья? Почему в Молдове боятся, что останутся без питьевой воды из-за экологических проблем Днестра? Энергетика и экология реки – где взаимосвязь? На эти вопросы ищет ответы в субботнем номере Андрей Павленко. В качестве эксперта по вопросам Днестра в статье выступил глава Гидрометцентра ПМР Виталий Кольвенко.

При сегодняшней популярности интернета, виртуальной реальности очень тяжело чем-нибудь ещё заинтересовать ребенка. А подход найти всё-таки нужно. О том, как превратить гаджеты в союзников – в материале «Ключик к сердцу поколения NEXT».

В октябре после прошлогодней паузы из-за пандемии возобновляется футбольный турнир «Кожаный мяч», который с нетерпением ждут школьники из всех уголков республики. Главный судья соревнований Эдуард Караман уверен: среди юных футболистов обязательно отыщутся таланты. Этому, а также представлению соперника ФК «Шериф» по грядущему матчу Лиги Чемпионов донецкого «Шахтера» посвящен футбольный обзор субботнего номера газеты.

Самолет, следующий рейсом из Тель-Авива, ждал своих пассажиров. Аэропорт жил привычной жизнью, встречая и провожая небесных странников. В проход, огороженный строгими никелированными стойками, потянулись вереницей отъезжающие. Анатолий уезжал домой, оставляя за собой непростой отрезок жизни, который прожил в чужой стране. А какая у него там была жизнь, читатель узнает, прочитав очерк корреспондента Александра Доброва «Судьба». Этим материалом открывается новый проект газеты «Дорога домой».

Газета «Приднестровье» продолжает публикацию статей рубрики «Красная книга». На сей раз героем заметки «Цветок из мифа» станет редчайший представитель отечественной флоры с мифологическими корнями, недавно, кстати, удостоившийся чести быть запечатлённым на приднестровской марке.

О том, как живут наши дети-подростки, о чем мечтают и чему радуются – об этом в субботней зарисовке «Рассказ одного тринадцатилетнего мальчика о жизни». Будучи мамой подростка, автор попыталась несколькими мазками создать некий собирательный образ современных детей. Похож ли этот образ на ваших наследников?

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».