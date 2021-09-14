Если имя тебе молодежь

Юность, молодость – самое прекрасное время. Время дерзаний, энергичных действий, решительных поступков, период получения жизненного опыта. Не все и сразу получается, но только труд позволяет добиваться результатов. Именно в молодые годы закладываются основы дальнейшего жизненного пути. Как это происходит на страницах республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», рассказывают их корреспонденты.

30-летний Ярослав Колесников, начальник караула бендерской пожарной части, стать пожарным мечтал с детства. И вот уже 10 лет кряду он ходит по дороге, ведущей к СВПЧ. За это время он понял, что дело, которому отдаёт жизнь, – любимое. Каким был путь к этому читайте в материале газеты «Приднестровье» «Огнеборец».

Газетная подборка новостей о жизни студенческого племени и названа соответствующе – «Студенческие вести».

Одним из направлений развития Приднестровья, отмеченным в соответствующей Стратегии, является внутренний туризм. В последние годы он активно развивается в нашей республике во многом благодаря молодым энтузиастам, которым свойственно «открывать мир». В их числе и 20-летний Станислав Котлинский, организовавший агентство путешествий «ХочуТуда». Интервью с ним озаглавлено «Он сказал: «Хочу туда!» – и за ним пошли другие».

«Боевое крещение медика». Так названа публикация корреспондента газеты «Приднестровье» о благородном поступке студента бендерского медицинского колледжа Данилы Зубкова. Первое профессиональное крещение он прошел, работая в инфекционном госпитале в Бендерах. Будущий фельдшер добровольно отправился помогать старшим коллегам, когда медработники были остро необходимы для борьбы с невиданной болезнью.

В России проводится традиционный конкурс школьников «Большая перемена». Принять участие в нем могут и приднестровские ребята. Из статьи «Пришло время больших перемен», в частности, можно узнать о том, что в прошлом году нашу республику в конкурсе представляла ученица столичной школы №9, активистка движения «Волонтёры Победы» Елена Овчаренко.

Своей искренностью при исполнении песен подкупает зрителей молодая жительница с. Рашково Каменского района Кристина Челядник. Без ее ярких, запоминающихся выступлений не обходится ни одно значимое культурное мероприятие района. Поёт одаренная рашковчанка с детства. Сейчас она студентка института искусств в Тирасполе. О начале ее восхождения к творческому Олимпу можно прочитать в заметке собкора газеты «Приднестровье» «Хочу домой, к родному тянет…»

Молодой предприниматель из Дубоссар Ирина Укштейн, вместе с мужем воспитывающая двоих сыновей, снова в декретном отпуске. Свое призвание она нашла в рукоделии. В свое время Ира уезжала в Израиль, но вернулась в родной город, и сегодня не мыслит жизни нигде, кроме Родины. Как ей живется-можется на страницах республиканской газеты рассказывает публикация «Живу здесь и сейчас!»

Корреспондент газеты «Гомин» в очередном номере издающейся на украинском языке газеты рассказал «8 коротких историй о семейных ценностях». Большинство из них о том, как формируются и укрепляются «ячейки общества» с небольшим стажем.

Газетная публикация «Победители конкурса «Наш дом – Приднестровье» рассказала о чествовании победителей 21-го фестиваля патриотической песни и художественного слова. Оно прошло в главном вузе республики. Награды победителям вручали координатор проектов Россотрудничества Николай Журавлев и директор культурно-просветительского центра ПГУ Роман Рашкован.

«Минута славы» по-армейски». Материал под этим заголовком ознакомил читателей «Гомина» с творческим потенциалом военнослужащих, проходящих действительную военную службу в армии ПМР. Прошедший конкурс армейских талантов уже пятый по счету. В его рамках было подготовлено 28 концертных номеров.

Талант читать стихи, чтобы они западали в душу продемонстрировали юные участники конкурса чтецов «Серебряный век». Об атмосфере поэтического праздника и награждении победителей рассказывает газетная публикация под заголовком «Награды лучшим чтецам».

Публикация издающейся на молдавском языке «Адевэрул Нистрян» под поэтическим заголовком «С ветром за спиной и веслами в руках» рассказывает читателям газеты о спортивных достижениях молодых григориопольских каноистов. В ходе открытого чемпионата г. Кишинева по гребле они умудрились завоевать 19 призовых мест. Это стало результатом упорных тренировок и верно избранной тренерами юных гребцов тактики ведения спортивной борьбы.

Стать инвалидом в молодом возрасте – это испытание на всю жизнь. Его с честью выдерживает автор материала «Пленник своего тела» Денис. Став инвалидом, он не пал духом, не разуверился в жизни, близких и друзьях. Он такой же как все: с интересом общается со сверстниками, много читает и мечтает.

Очерк корреспондента «АН» «Девушка из Журы» рассказывает о пытливой и всесторонне развитой ученице Журской средней школы (Рыбницкий район) Алине Рымарь. Благодаря своим познаниям и упорству она стала победительницей сразу нескольких предметных олимпиад. Но заслуга в этом не только юного дарования, но и ее педагогов.

Публикация «Учитель и ученик – одно целое» посвящена одаренному студенту государственного университета искусств Льву Соломоновичу. Здесь он учится мастерски играть на аккордеоне. Творческие успехи молодого, подающего надежды музыканта прославляют наше Приднестровье на международных сценических площадках – в Германии, США, России.