Анонс газеты «Приднестровье» на 1 сентября

Праздничный номер главной газеты республики посвящен празднованию 31-ой годовщины со дня образования ПМР. Приднестровцам есть, что вспомнить за эти годы и есть, чем гордиться сегодня.

«Мы победили, несмотря на трудности и невзгоды, политические и экономические блокады. Недруги называли сепаратистами, но мы шли вперед. Создавали государственные институты, армию, финансовую систему. Происходило формирование новой исторической общности – приднестровский народ. Он рожден и вырос на свободной и независимой земле» — размышляет Александр Карасёв в колонке главного редактора «31 год. Жизнь продолжается».

Мы свято чтим память наших защитников Приднестровья – и павших на поле боя, и умерших в мирное время. Не меньшего уважения заслуживают и те наши жители, которые создавали республику, разоблачая наступающий национализм и призывая к сопротивлению. Особенно нелегким было положение в Дубоссарах, где до марта 1992 –го года в городе и районе царило двоевластие, а за свои убеждения человеку грозили всяческие преследования со стороны официальных властей Молдовы. О том, как в дубоссарских селах Ново-Комиссаровского сельсовета их жители сделали свой выбор в июне 1990-го года, читайте в публикации «Без них бы не было республики».

«Наверное, кто-то задаст вполне аргументированный вопрос: «Почему сейчас, а не в августе 2020 года, когда непосредственным участникам тех судьбоносных событий вручались нагрудные знаки и юбилейные медали «30 лет Приднестровской Молдавской Республике»? Просто в предоставленных списках он значился как умерший…». О человеке, который внес большой вклад в защиту, становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, читатель может узнать из заметки «Патриот земли каменской».

«Спустя час-другой начались военные действия. Уже позже мне выдали оружие, и я заступил на охрану здания горисполкома. Одновременно поручили быть диктором временно расположившегося там радиоузла, передавал сводки местного информбюро. Многим жителям Бендер запомнился голос Шестакова, призывающий всех до одного встать на защиту любимого города, бороться с врагом до победы». О местном Левитане, как называли его бендерчане, расскажет очерк «Просто неравнодушный человек».

В этом году ПНИИСХ отмечает 90-летие. За это время его ученые вывели более 440 сортов и гибридов. А ведь совсем недавно упорно шли дискуссии, нужен ли нам вообще этот научный центр. Дескать, только проедает бюджетные деньги. К счастью, дальше разговоров дело не пошло. О достижениях приднестровских селекционеров и признании их заслуг далеко за пределами страны читайте в материале «Приднестровская и нежная кокетка».

Гордятся ли молодые своим краем, любят ли его? Что для них значит родина? О чем мечтают, какие планы строят, они поделились на страницах газеты. Мнение молодого поколения в материале «Молодежь».

Преподаватель рыбницкой школы искусств Екатерина Доника – ровесница нашей республики, и в праздничный день отметит свой тридцать первый день рождения. Молодая, талантливая, перспективная, красивая — такие эпитеты подходят и к ПМР, и к нашей героине. О том, как сложилась жизнь у Екатерины Доники, в материале «Я взрослею вместе с республикой».

Когда человек находится на грани жизни и смерти, вся наша вера и надежда на спасение – врачи. Их значимость возрастает стократ в тяжёлые периоды эпидемий и пандемий. И нынешние медработники ковид-госпиталей – это герои, рискующие своим здоровьем ради спасения человеческих жизней. В праздничном номере газеты рассказ об одном из них – враче рыбницкого ковид-госпиталя Сергее Фёдоровиче Телятнике.

Дорожные впечатления, непредсказуемые встречи, чувства, которые можно испытать только здесь, на родной земле… В свет вышла вторая часть «Милой малой родины», фактически – сборник путешествий по городам и весям Приднестровья. О том, какой путь проделан на подступах к изданию, – «Книга об отчем доме».

В номере фоторепортаж о возведении и ремонте социальных объектов по линии Фонда капвложений в стране.

2 сентября 1990 года – отправная точка в истории нашего государства, но не края! Первое жилище древнего человека, обнаруженное в селе Выхватинцы Рыбницкого района, появилось свыше 200 000 лет назад. В селе находятся и другие памятники международного значения. Но самое главное: здесь сохраняется традиция, живая связь поколений. Приднестровье с древнейших времен до наших дней на примере села Выхватинцы – в публикации «Род».