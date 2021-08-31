Награждение сотрудников ГУ «Приднестровская газета»

Накануне Дня Республики в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики состоялось награждение сотрудников министерства и подведомственных ему учреждений.

Бригадир Лидии (журналист «Адевэрул Нистрян») — Орден почетного работника СМИ Приднестровской Молдавской Республики

Спиваченко Ольге (старший бухгалтер Отдела экономики и финансов) — Благодарственное письмо Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.

Додонов Руслан (руководитель редакционно-издательского комплекса республиканской газеты «Гомiн») — Благодарственное письмо Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.

В письме говорится, что награда вручается за большой вклад в защиту, становление и развитие ПМР, активную общественную деятельность, добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 31-й годовщины со дня создания ПМР.