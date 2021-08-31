У суботньому номері газети «Гомін» 01 вересня ви зможете прочитати:

Наш видатний придністровець

Сьогодні ми розповімо читачам про відомого придністровця, видатного політичного, громадського і державного діяча, що стояв біля самих витоків народження нашої республіки, друга нашої газети – Володимира Лукича Боднара.

Кам’янчани відзначили День міста

Перша документальна згадка про Кам’янку як про населений пункт датована 1608 роком. Відтоді й веде своє літочислення північна перлина Придністров’я.

Усі ми розуміємо, що вік Кам’янки, очевидно, дещо солідніший. Археологічні дані свідчать, що задовго до ХVII століття на березі Дністра в затишному куточку, захищеному високими пагорбами, осіли перші поселенці. Вони будували хати й прокладали дороги, обробляли землю і закладали сади, створювали сім’ї та ростили дітей. І так – століття за століттям. Результатом праці багатьох поколінь кам’янчан стало квітуче місто, що раніше вважалося прикрасою Подолії, а нині є перлиною Придністров’я.

Вступна кампанія в університет завершується

Ректор Придністровського державного університету імені Т. Г. Шевченка Степан Берил 27 серпня провів зустріч з представниками республіканських ЗМІ, на якій розповів про результати додаткового набору абітурієнтів до головного ВНЗ Придністров’я.

Міцна сім’я – міцні наші кордони

Міністерство просвіти ПМР оголосило проведення в дистанційному форматі (з 8 вересня по 8 жовтня 2021 року) Республіканського фестивалю сімейної творчості «Міцна сім’я – міцні кордони Придністров’я», присвяченого 31-й річниці від Дня утворення ПМР.